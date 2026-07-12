¿Por qué Erling Haaland abandonó el campo? Detalles del dramático duelo entre Noruega e Inglaterra

El encuentro entre las selecciones de Noruega e Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo, estuvo lleno de acontecimientos inesperados para el mundo del fútbol. Aunque Noruega fue derrotada en el partido disputado en Miami y quedó fuera del torneo, la atención se centró en la sustitución del líder del equipo, Erling Haaland, poco antes del final. La salida del campo del delantero más peligroso del mundo, estrella del Manchester City, generó muchas preguntas. Así lo informa Goal.com .

En la prórroga, mientras Noruega atacaba con todas sus fuerzas para igualar el marcador, el entrenador Stale Solbakken sustituyó a Erling Haaland. Esta decisión sorprendió no solo a los aficionados, sino también a los expertos, ya que Haaland podía decidir el destino del partido en cualquier momento. Según informa Goal.com, el técnico aclaró esta polémica decisión tras el encuentro.

Fatiga y factor de lesión

Solbakken enfatizó que retirar a Erling Haaland del campo no fue una decisión táctica, sino una obligación. Según el entrenador, el delantero no estaba físicamente capacitado para continuar. «No fue una decisión difícil sustituirlo porque estaba completamente agotado. Quizás debería haberlo cambiado 10 minutos antes», explicó el seleccionador noruego. Se supo que Haaland no solo cojeaba por la fatiga, sino también por una pequeña lesión (una molestia muscular) sufrida en la segunda parte.

A lo largo del torneo, Erling Haaland demostró una vez más su gran nivel. Marcó 7 goles en cinco partidos. Al defender a su pupilo, Solbakken destacó que dio todo durante el torneo y contribuyó enormemente al éxito de la selección noruega. A pesar de la derrota, Haaland será recordado como una de las estrellas más brillantes de este campeonato en Norteamérica.

La victoria con garra de Inglaterra

En cuanto al partido, Noruega se adelantó gracias a un gol de Andreas Schjelderup en el minuto 36. Sin embargo, Inglaterra no se rindió. La estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, volvió a mostrar su heroísmo igualando el marcador antes del descanso. En el tercer minuto de la prórroga, fue el propio Bellingham quien anotó el gol de la victoria, llevando a los pupilos de Thomas Tuchel a las semifinales.

Jorgen Strand Larsen, quien entró en lugar de Erling Haaland, no pudo reemplazar al delantero del Manchester City. Aunque Noruega aumentó la presión en los últimos minutos, se notó la ausencia del máximo goleador. Los defensas ingleses comenzaron a moverse con mayor libertad tras la salida de Haaland y aseguraron la victoria. De esta manera, Inglaterra llega por cuarta vez en su historia a las semifinales de la Copa del Mundo.

Aunque esta derrota es dolorosa para Noruega, la participación del equipo en el torneo se valora positivamente. Erling Haaland, con sus resultados fenomenales, confirmó una vez más que es el mejor goleador del mundo. Ahora, toda la atención se centra en el próximo rival de Inglaterra en semifinales y en el camino hacia el título del equipo dirigido por Thomas Tuchel.