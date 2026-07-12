Thomas Tuchel descontento con el juego de Inglaterra: Harry Kane revela lo ocurrido en el vestuario

Aunque la selección de Inglaterra alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo tras una sufrida victoria ante Noruega en cuartos de final, el seleccionador Thomas Tuchel no quedó satisfecho con el rendimiento de sus pupilos. Según el capitán Harry Kane, el técnico alemán expresó sus críticas abiertamente en el vestuario. Así lo informa Goal.com. informa.

En el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, los ingleses ganaron 2-1 en la prórroga. Sin embargo, según Goal.com, tras el partido no hubo ambiente de celebración en el vestuario, sino un análisis serio y un enfoque en corregir errores. Aunque Thomas Tuchel felicitó al equipo por el pase a semifinales, enfatizó que es obligatorio elevar drásticamente el nivel de juego para aspirar al título.

El equilibrio entre calidad y resultado

Harry Kane valoró positivamente la exigencia del entrenador. En su opinión, el hecho de que el equipo haya llegado a semifinales sin haber alcanzado su mejor nivel es una señal de gran potencial. "Nuestro entrenador nos felicitó y dijo que debíamos celebrar la victoria, pero también sabe que podemos jugar mejor. Necesitamos mejorar en la posesión y el control del balón", afirmó el delantero.

Se dice que la alta humedad y el calor de Miami también influyeron en la dificultad del partido. Kane señaló que fue difícil mantener el ritmo habitual bajo esas condiciones climáticas, pero el equipo mostró carácter para llevarse la victoria. Especialmente, el doblete de Jude Bellingham resultó salvador para Inglaterra.

Fuerza del banquillo y unidad de equipo

Aunque la calidad de juego no fue ideal, Harry Kane destacó la habilidad individual de algunos jugadores. En particular, reconoció el trabajo del portero Jordan Pickford y de Djed Spence, quien entró desde el banquillo y cambió el ritmo del partido. Según Kane, fue la unidad del equipo lo que ayudó a superar el obstáculo de Noruega en un momento difícil.

La selección de Inglaterra ya prepara las semifinales. Se espera que el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel realice ajustes tácticos para no repetir errores en la siguiente fase. La gran incógnita para aficionados y expertos es si los "Three Lions" podrán mostrar el alto nivel de fútbol que exige Tuchel en las semifinales.