Thomas Tuchel descontento con el juego de Inglaterra: Harry Kane revela lo ocurrido en el vestuario

·38·Deportes
Thomas Tuchel descontento con el juego de Inglaterra: Harry Kane revela lo ocurrido en el vestuario

Aunque la selección de Inglaterra alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo tras una sufrida victoria ante Noruega en cuartos de final, el seleccionador Thomas Tuchel no quedó satisfecho con el rendimiento de sus pupilos. Según el capitán Harry Kane, el técnico alemán expresó sus críticas abiertamente en el vestuario. Así lo informa Goal.com. informa.

En el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, los ingleses ganaron 2-1 en la prórroga. Sin embargo, según Goal.com, tras el partido no hubo ambiente de celebración en el vestuario, sino un análisis serio y un enfoque en corregir errores. Aunque Thomas Tuchel felicitó al equipo por el pase a semifinales, enfatizó que es obligatorio elevar drásticamente el nivel de juego para aspirar al título.

El equilibrio entre calidad y resultado

Harry Kane valoró positivamente la exigencia del entrenador. En su opinión, el hecho de que el equipo haya llegado a semifinales sin haber alcanzado su mejor nivel es una señal de gran potencial. "Nuestro entrenador nos felicitó y dijo que debíamos celebrar la victoria, pero también sabe que podemos jugar mejor. Necesitamos mejorar en la posesión y el control del balón", afirmó el delantero.

Se dice que la alta humedad y el calor de Miami también influyeron en la dificultad del partido. Kane señaló que fue difícil mantener el ritmo habitual bajo esas condiciones climáticas, pero el equipo mostró carácter para llevarse la victoria. Especialmente, el doblete de Jude Bellingham resultó salvador para Inglaterra.

Fuerza del banquillo y unidad de equipo

Aunque la calidad de juego no fue ideal, Harry Kane destacó la habilidad individual de algunos jugadores. En particular, reconoció el trabajo del portero Jordan Pickford y de Djed Spence, quien entró desde el banquillo y cambió el ritmo del partido. Según Kane, fue la unidad del equipo lo que ayudó a superar el obstáculo de Noruega en un momento difícil.

La selección de Inglaterra ya prepara las semifinales. Se espera que el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel realice ajustes tácticos para no repetir errores en la siguiente fase. La gran incógnita para aficionados y expertos es si los "Three Lions" podrán mostrar el alto nivel de fútbol que exige Tuchel en las semifinales.

АнглияТомас ТухелГарри КейнЖахон ЧемпионатиFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Luke Riley logra un KO en el primer asalto en UFC 329 (video)Luke Riley logra un KO en el primer asalto en UFC 329 (video)Hoy, 12:51Rayan Gandra noqueó a su rival en el primer asalto en UFC 329 (video)Rayan Gandra noqueó a su rival en el primer asalto en UFC 329 (video)Hoy, 12:42Torneo sensacional en Tiflis: Super remontada de Dvalishvili contra Cejudo (video)Torneo sensacional en Tiflis: Super remontada de Dvalishvili contra Cejudo (video)Hoy, 12:34Razambek Jamalov triunfa en Georgia: derrota a su rival estadounidense en la finalRazambek Jamalov triunfa en Georgia: derrota a su rival estadounidense en la finalHoy, 12:22¿Por qué Erling Haaland abandonó el campo? Detalles del dramático duelo entre Noruega e Inglaterra¿Por qué Erling Haaland abandonó el campo? Detalles del dramático duelo entre Noruega e InglaterraHoy, 11:54Tensión entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: ¿qué sucede en la selección de Inglaterra?Tensión entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: ¿qué sucede en la selección de Inglaterra?Hoy, 11:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán