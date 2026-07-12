Copa Mundial 2026: El choque histórico entre Lionel Messi e Inglaterra

El mundo del fútbol se prepara para presenciar uno de los partidos más esperados y mediáticos de la Copa Mundial 2026. En las semifinales, la selección de Argentina se enfrentará a Inglaterra. Este encuentro no solo es crucial por el pase a la final, sino también como un evento histórico en la carrera del legendario Lionel Messi. De hecho, el delantero de 39 años nunca se ha enfrentado a los «Three Lions» en un partido oficial durante su larga y prolífica carrera. Así lo informa Goal.com informa .

La selección argentina alcanzó las semifinales tras vencer a Suiza 3-1 en la prórroga de los cuartos de final. Lionel Messi lidera la tabla de goleadores del torneo con 8 tantos. Según Goal.com, este partido que se disputará en Atlanta será la prueba más seria para la Inglaterra de Thomas Tuchel. Los expertos destacan que, a pesar de su edad, la influencia de Messi en el campo sigue siendo determinante.

El equilibrio entre genialidad y debilidad táctica

En opinión del experto de la BBC Micah Richards, detener a Messi es una misión casi imposible. Señala que, aunque la estrella argentina no corre mucho, es inigualable encontrando espacios y decidiendo el destino de un partido. «Su aura no se puede comparar con la de ningún otro jugador. Messi aparece en espacios inesperados y cambia el rumbo del partido con un solo movimiento. Tiene una personalidad que define el carácter del juego, al igual que Jude Bellingham», afirma Richards.

Sin embargo, el ex capitán de Inglaterra Wayne Rooney también señaló las debilidades en el juego de Messi. Según él, Messi no ayuda a su equipo en defensa, lo que podría beneficiar a Inglaterra. «Él no baja a defender, lo cual es una desventaja táctica para Argentina. Los defensas ingleses no deben perder la concentración ni un segundo y deben mantener una comunicación impecable», añadió Rooney.

La selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, destaca en este torneo por su juego disciplinado. Según Chris Sutton, aunque Argentina sea la actual campeona del mundo, este equipo no es invencible. Si los jugadores ingleses logran superar la presión psicológica de Messi, tienen posibilidades reales de llegar a la final.

Se espera que este encuentro sea una verdadera fiesta para los aficionados al fútbol de todo el mundo. Por un lado, el experimentado y siempre peligroso Lionel Messi, y por otro, una Inglaterra llena de estrellas de la nueva generación. El ganador de este duelo histórico se ganará el derecho a luchar por el trofeo principal del Mundial 2026.