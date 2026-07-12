Lionel Messi antes del partido contra Inglaterra: «Este equipo nunca deja de creer»

La selección argentina consiguió su pase a las semifinales de la Copa Mundial 2026 tras un duro encuentro contra Suiza en los cuartos de final. Los vigentes campeones del mundo, liderados por Lionel Messi, se enfrentaron a una resistencia inesperada en el partido disputado en Kansas City, pero mostraron carácter para continuar su camino en el torneo. Así lo informa Goal.com reporta .

El tiempo reglamentario estuvo lleno de eventos dramáticos. A pesar de jugar con un hombre menos, la selección suiza planteó serios problemas a los argentinos. Solo en la prórroga los pupilos de Lionel Scaloni lograron romper la defensa rival para celebrar una victoria por 3-1. Según Goal.com, este triunfo acerca a Argentina un paso más hacia su segundo título mundial consecutivo.

Tras el partido, Lionel Messi admitió que la victoria no fue fácil de conseguir. «Estoy muy feliz por la victoria, fue un partido de mucha lucha. Sabíamos de antemano que sería un encuentro intenso. Esta victoria era vital para poder prepararnos con tranquilidad durante una semana antes de la próxima etapa importante», declaró el ocho veces ganador del Balón de Oro.

Enfrentamiento histórico: Messi contra Inglaterra por primera vez

En semifinales, la selección argentina se medirá ante la Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel. Este encuentro, que tendrá lugar en Atlanta, tiene una importancia histórica para el mundo del fútbol . Resulta que, en sus más de 20 años de carrera profesional y más de 200 partidos internacionales, Lionel Messi nunca se ha enfrentado a la selección inglesa.

Este duelo será la tercera participación de Messi en semifinales de una Copa Mundial. La estrella del Inter Miami, campeón en Qatar 2022, debe ahora superar el obstáculo de una Inglaterra disciplinada, formada bajo el mando del técnico alemán, para llegar a su próxima final. Inglaterra está impresionando a muchos con su eficacia clínica en este torneo.

Lionel Messi también se refirió al estado mental de su equipo a través de sus redes sociales. «Nos tocó sufrir una vez más, pero este equipo nunca deja de creer. ¡Estamos de nuevo entre los cuatro mejores equipos del mundo! ¡Vamos!», escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

Según los expertos, la selección argentina destaca por su capacidad para encontrar la forma de ganar incluso cuando no muestra su mejor juego. Este «carácter combativo» los mantiene como uno de los principales favoritos del torneo. Ahora, todas las miradas del mundo se centran en Atlanta para el primer enfrentamiento oficial entre Messi e Inglaterra.