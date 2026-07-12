El gol de Jude Bellingham y la polémica de la «spidercam»: la FIFA responde a las protestas de Noruega

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El gol de Jude Bellingham y la polémica de la «spidercam»: la FIFA responde a las protestas de Noruega

El partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Noruega será recordado por una inesperada polémica arbitral. En el encuentro que terminó con victoria inglesa por 2-1, el gol marcado por Jude Bellingham provocó fuertes protestas de los noruegos. Los visitantes alegan que el balón tocó el cable de la cámara aérea (spidercam) antes del gol. Así lo informa Goal.com .

En la acción ocurrida en el minuto 45+2, cuando el portero noruego Ørjan Nyland ponía el balón en juego, este pasó cerca de los cables de la cámara suspendida. Posteriormente, el balón llegó a Jude Bellingham a través de Elliot Anderson y Anthony Gordon, quien logró empatar. Si se hubiera probado que el balón tocó el cable, según las reglas de la FIFA, el gol debió ser anulado y el juego reanudado con un «balón a tierra» en el lugar del incidente.

La reacción contundente de Noruega

Los jugadores y el cuerpo técnico de Noruega mostraron su descontento con la decisión del árbitro Clément Turpin. El centrocampista Sander Berge calificó la situación de «simplemente ridícula». En su opinión, detalles tan pequeños decidieron el destino del partido y el resultado fue injusto. El capitán Martin Ødegaard también destacó que las decisiones arbitrales no jugaron a su favor.

El seleccionador Ståle Solbakken informó que habló con el árbitro durante el descanso. «El árbitro dijo que no vio el contacto con el cable y que no recibió ninguna señal al respecto. Los que estaban en el banquillo vieron que la trayectoria del balón cambió bruscamente, como si cayera directamente desde el cielo. Nuestro portero también lo confirmó», declaró Solbakken.

¿Qué dice la tecnología?

Para aclarar la situación, la FIFA emitió un comunicado oficial. Según lo publicado en las redes sociales de la organización, los sensores instalados en el balón no registraron ninguna influencia externa. Según Goal.com, el sistema de sensores llamado «heartbeat» (latido del corazón) del balón no mostró ninguna vibración o colisión con el cable en el aire.

A pesar de esto, el exdelantero de Inglaterra Wayne Rooney señaló en BBC Sport que el movimiento del balón fue sospechoso. Según él, el balón cambió de dirección inesperadamente en el aire y cayó rápidamente, lo que visualmente podría sugerir un posible contacto con el cable.

Esta victoria lleva a Inglaterra a las semifinales, mientras que para Noruega el torneo terminó de forma dramática. Aunque se utilicen altas tecnologías en el fútbol, los debates sobre el factor humano y los dispositivos técnicos inesperados siguen siendo relevantes.

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