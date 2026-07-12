Mashrabjon Ruziboev noqueó a su rival en el primer asalto (video)

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Mashrabjon Ruziboev noqueó a su rival en el primer asalto (video)

El uzbeko especialista en artes marciales mixtas Mashrabjon Ruziboev logró una victoria contundente en el torneo Open FC 67 celebrado en Moscú. Nuestro compatriota terminó el combate contra el brasileño Gabriel Miranda por nocaut técnico en el mismo primer asalto.

Esta victoria se convirtió en un resultado importante en la carrera profesional de Mashrabjon Ruziboev y mejoró aún más su récord.

El combate terminó en el primer asalto

En el torneo Open FC 67 organizado en la capital rusa, Moscú, Mashrabjon Ruziboev subió al octágono para enfrentarse al brasileño Gabriel Miranda.

Nuestro compatriota comenzó el encuentro con intensidad, lanzando golpes precisos consecutivos a su oponente. Como resultado, el árbitro detuvo la pelea en el primer asalto y registró la victoria de Mashrabjon por nocaut técnico.

El récord sigue mejorando

Tras este éxito, las estadísticas profesionales de Mashrabjon Ruziboev quedaron de la siguiente manera:

  • 21 victorias;

  • 4 derrotas;

  • 1 empate.

Gabriel Miranda, por su parte, sufrió la décima derrota de su carrera.

El hermano de Nursulton Ruziboev da un paso adelante

Mashrabjon Ruziboev también es bien conocido por ser el hermano del luchador de la UFC Nursulton Ruziboev.

Sus resultados consistentes en los últimos combates y su victoria en una promoción prestigiosa como Open FC podrían ser un paso importante para su carrera.

Camino hacia las grandes promociones

El contundente nocaut técnico en el primer asalto demostró una vez más el alto nivel de Mashrabjon Ruziboev.

Si mantiene este ritmo, es muy probable que atraiga la atención de las grandes promociones internacionales en un futuro cercano y participe en combates de mayor nivel.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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