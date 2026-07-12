Copa del Mundo: Suiza critica duramente el arbitraje en el partido contra Argentina

El encuentro entre las selecciones de Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo, provocó una gran polémica. Los suizos condenaron enérgicamente la decisión tomada a través del sistema VAR, calificando el nivel del arbitraje como un "desastre". Se dice que esta situación controvertida decidió el destino del partido y provocó la eliminación del equipo europeo. Así lo informa Goal.com informa .

La situación más polémica del partido ocurrió con Breel Embolo. Inicialmente, el árbitro portugués Joao Pinheiro había mostrado tarjeta amarilla al argentino Leandro Paredes por una falta. Sin embargo, el árbitro VAR, Guillermo Pacheco Larios, recomendó revisar la jugada. Como resultado, el árbitro central cambió su decisión, anuló la tarjeta de Leandro Paredes y se la mostró a Breel Embolo por "simulación". Al ser la segunda amonestación para el delantero, fue expulsado del campo.

Una decisión que "mató el partido"

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, no ocultó su enfado tras el partido. Según Goal.com, el técnico criticó el arbitraje y subrayó que tales decisiones van en contra del espíritu del fútbol . "Es totalmente incomprensible. Sé que protegen a sus árbitros, pero esta regla mató el partido hoy. Esta decisión influyó directamente en el resultado del encuentro", declaró Yakin.

Según el entrenador, en el momento de la expulsión de Breel Embolo, Suiza estaba ganando confianza. Jugar con un hombre menos durante más de una hora contra los vigentes campeones del mundo fue un duro golpe para el equipo. "Breel está devastado. Está triste por no haber podido ayudar al equipo. Fue simplemente un error del árbitro", añadió el entrenador.

El centrocampista Remo Freuler también expresó su descontento con el nivel del arbitraje. En su opinión, los árbitros alteraron artificialmente el curso del juego. "Es un desastre. No entendí qué estaba haciendo el árbitro. No me cabe en la cabeza por qué el VAR intervino en una situación así. Hubo situaciones similares en la primera parte, ¿por qué no se mostró tarjeta amarilla entonces? Simplemente debieron dejar que el árbitro hiciera su trabajo", dijo Remo Freuler.

Se dice que esta polémica situación está relacionada con las nuevas reglas introducidas por la IFAB para el torneo de 2026. Mientras Breel Embolo abandonaba el campo entre lágrimas, los entrenadores y jugadores del banquillo suizo expresaron sus protestas de forma contundente ante los árbitros. Argentina, liderada por Lionel Messi, logró la victoria en la prórroga y se clasificó para las semifinales.