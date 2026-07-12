Dominio del boxeo uzbeko en Yakarta: ¡tenemos el mayor número de clasificados a semifinales!

Los campeonatos asiáticos de boxeo U19 y U23, que se celebran en Yakarta, capital de Indonesia, entran en su fase decisiva. Hoy se disputan los combates de semifinales (1/2 final) en ambas categorías de edad. Tras los cuartos de final, representantes de 16 países ya han asegurado al menos una medalla de bronce.

Zamin.uz presenta la información más reciente que refleja la superioridad absoluta de nuestros representantes.

Kazajistán superado: ¡Uzbekistán es el líder indiscutible!

Lo más importante para nosotros es que la selección nacional de Uzbekistán se ha convertido en el equipo con más boxeadores clasificados para las semifinales en ambas categorías. En este sentido, nuestros representantes han vuelto a demostrar su supremacía en el continente al superar por un estrecho margen a su principal rival, la selección de Kazajistán.

Categoría U23: Países clasificados a semifinales

En esta categoría de edad, Uzbekistán encabeza la lista con 18 boxeadores. Las estadísticas completas son las siguientes:

CLASIFICACIÓN PAÍSES NÚMERO DE SEMIFINALISTAS 1 Uzbekistán 18 2 Kazajistán 16 3 India 15 4 República Kirguisa 7 5 Japón 6 6 República de Corea 5 7 Indonesia 3 8 China Taipéi 2 9 Bután, Catar, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Mongolia 1 (cada uno)

Categoría U19: Países clasificados a semifinales

En las competiciones juveniles, nuestros compatriotas también ocupan el primer lugar con 15 representantes. Kazajistán e India, que completan el podio, han clasificado a 14 boxeadores cada uno para las semifinales.

CLASIFICACIÓN PAÍSES NÚMERO DE SEMIFINALISTAS 1 Uzbekistán 15 2 Kazajistán 14 3 India 14 4 Tayikistán 6 5 Japón 6 6 República Kirguisa 6 7 República de Corea 5 8 China Taipéi 5 9 Vietnam 4 10 Indonesia 4 11 Tailandia 2 12 Mongolia, Catar, Filipinas 1 (cada uno)

Para su información: Todos nuestros boxeadores clasificados para las semifinales ya tienen asegurada al menos una medalla de bronce. Ahora subirán al ring para luchar por las medallas de oro de la competición.