La NASA lanza una convocatoria de voluntarios para una experiencia de vida en Marte

La agencia espacial estadounidense — NASA ha anunciado la selección de cuatro voluntarios para un proyecto científico único que simula la vida en la Luna y en Marte. Este programa de un año permitirá a los participantes vivir en condiciones similares a las futuras misiones espaciales.

Según la agencia, el experimento comenzará en agosto de 2027 en el Centro Espacial Johnson en Houston. El proyecto no implica un vuelo real, sino la simulación del estilo de vida en la Luna y Marte en un entorno especialmente creado.

Durante 12 meses, los participantes vivirán en un espacio cerrado y realizarán tareas similares a las de los astronautas. Se someterán a pruebas como el cultivo de plantas, el control regular de su salud y ejercicios de caminata espacial.

A través de este proyecto, los expertos planean evaluar qué tan preparado está el cuerpo humano para misiones espaciales de larga duración. También se estudiará cómo afecta al ritmo biológico humano el hecho de que un día en Marte dure unos 40 minutos más que en la Tierra.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar ciudadanos estadounidenses o titulares de una Green Card con derecho a residencia permanente. Los candidatos deben tener entre 30 y 55 años, no medir más de 1,88 metros y tener un buen dominio del inglés.

Además, tendrán preferencia quienes posean una licenciatura en ingeniería, biología, física o matemáticas. También se considerarán especialmente las solicitudes de candidatos con experiencia en investigación científica o servicio militar.

¿Cómo se llevará a cabo el experimento?

El proyecto constará de tres etapas. Inicialmente, los participantes vivirán en un módulo especial construido para parecerse a una nave espacial. Luego, serán trasladados a un entorno que simula la superficie de Marte para realizar ejercicios prácticos de cultivo y trabajo en el exterior. En la fase final, regresarán al entorno de la nave espacial para simular el proceso de «regreso» a la Tierra.

La NASA destaca que este estudio es de vital importancia para organizar con mayor seguridad las futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte.