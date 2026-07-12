Los luchadores se dividen tras la derrota de McGregor

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Los luchadores se dividen tras la derrota de McGregor

Conor El regreso de McGregor tras cinco años de ausencia tuvo un final dramático en cuestión de segundos. El excampeón irlandés fue derrotado rápidamente tras lesionarse la rodilla al inicio de su pelea contra Max Holloway en Las Vegas.

Este suceso provocó reacciones encontradas en el mundo de las MMA y el boxeo. Mientras algunos expresaron su simpatía por McGregor, otros recibieron la situación con sarcasmo.

Makhachev apunta a Conor con una frase

El campeón de la UFC Islam Makhachev expresó su reacción muy brevemente:

« Conor venció a Conor. Felicidades, Max ».

Esta opinión se convirtió en una de las reacciones más virales en las redes sociales.

Las reacciones de Crawford y Dos Anjos

El ex campeón mundial indiscutible de boxeo Terence Crawford hizo una alusión punzante a la situación:

« Es sorprendente cómo Dios castiga a los que hablan mal de mí ».

Rafael Dos Anjos bromeó primero y luego expresó su simpatía por McGregor:

« ¿Qué, otra vez ese dedo meñique? Pero sin bromas, siento lástima por Conor. Esta pelea no debía terminar así ».

Algunos exigieron una revancha inmediata

El campeón del WBC Ryan Garcia no aceptó este final de pelea.

« Se necesita una revancha inmediata. En cuanto su rodilla sane, deben volver a enfrentarse ».

Matt Frevola también sugirió que Holloway podría esperar a un tercer combate.

La crítica más dura vino de Teddy Atlas

El reconocido entrenador y comentarista Teddy Atlas se centró en el estado de McGregor tras su larga pausa:

« La lección principal es nunca apostar por un luchador que no ha peleado en cinco años y que está fuera de forma ».

Belal Muhammad relacionó la situación con Michael Chandler, bromeando con que él había «maldito» esta pelea.

Las bromas sobre las bolsas de dinero también aumentaron

Kevin Lee ironizó sobre la victoria de Holloway sin apenas esfuerzo:

« Un gran cheque, sin subir de peso, sin lanzar un solo golpe y victoria ».

Derek Brunson señaló las enormes ganancias de Conor en poco tiempo:

« Ganar 30 millones en menos de un minuto es simplemente un sueño ».

« El aura de Holloway rompió el ligamento »

Mike Davis dejó uno de los comentarios más extraños y virales:

« El aura de Max Holloway rompió el ligamento de la rodilla de Conor ».

Paulo Costa bromeó diciendo que McGregor regresaría con «una espinilla de hierro y un ligamento cruzado de hierro ».

También hubo mensajes de simpatía

Kenny Florian calificó a las artes marciales mixtas como el «deporte más ingrato». Su opinión hacía referencia a cómo el esperado regreso de McGregor se desmoronó en segundos.

Así, la nueva derrota de Conor McGregor dividió una vez más al mundo de las MMA: por un lado, simpatía, y por el otro, burlas crueles. La pregunta principal ahora es: ¿se atreverá a volver tras esta lesión?

Конор МакгрегорМакс ХоллоуэйИслам МахачевЮФСLas Vegas
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Shuhrat Razzakov
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