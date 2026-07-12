Dana White revela la lesión de McGregor: «Cinco años no es fácil»

El presidente de la UFC, Dana White, informó sobre la lesión de Conor McGregor sufrida durante su combate contra Max Holloway. Afirmó que el luchador irlandés padece una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla.

White admitió que esperaba al menos un asalto completo e intenso antes de la pelea, pero que los acontecimientos tomaron un rumbo totalmente distinto.

«Esperaba al menos un asalto de pelea real»

Al comentar sobre la pelea estelar de UFC 329, Dana White dijo que el estado de McGregor le había sorprendido.

«Una cartelera increíble. Esperaba que hubiera al menos un asalto de pelea real», declaró el jefe de la UFC.

Según él, regresar al octágono tras una larga pausa no es sencillo, lo cual pudo haber afectado la condición física de McGregor.

El cardio de McGregor generó dudas

White destacó que la resistencia de Conor tampoco estuvo al nivel esperado.

«Y luego, no entendí qué pasó con el cardio de Conor. De todos modos, cinco años no es fácil», señaló.

McGregor subió al octágono por última vez en 2021 y peleó en UFC 329 tras cinco años de inactividad.

Se reveló el tipo de lesión

Dana White confirmó que McGregor presenta una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla.

Este tipo de lesión suele requerir un largo proceso de recuperación. Sin embargo, la gravedad de la lesión de McGregor y si requerirá cirugía aún no se han revelado.

El futuro de McGregor vuelve a ser incierto

Conor McGregor fue derrotado por Max Holloway en el primer asalto en UFC 329. Ahora, la lesión genera aún más interrogantes sobre cuándo volverá al octágono.

Se espera que los planes futuros del luchador irlandés se aclaren tras los exámenes médicos.