Messi exige respeto al árbitro: se revelan las palabras dichas en el campo

El capitán de la selección argentina Lionel Messi en la Copa Mundial–2026, durante el primer tiempo del partido de cuartos de final contra Suiza, discutió con el árbitro principal João Pedro Pinheiro.

El incidente ocurrió antes de un tiro libre. El tono y los gestos del árbitro no le gustaron a Messi, tras lo cual la estrella argentina le exigió que le hablara con respeto.

Tensión antes del tiro libre

Mientras Suiza se preparaba para ejecutar un tiro libre, Pinheiro le indicó a Messi que retrocediera a la distancia reglamentaria.

Sin embargo, el estilo de comunicación del árbitro provocó el descontento del capitán argentino.

«Háblame normal», dijo Messi.

Messi se acerca de nuevo al árbitro

Después de que se ejecutó el tiro libre, el jugador se acercó al árbitro, con las manos en la cintura, para expresar su queja una vez más.

«Háblame bien. No me faltes al respeto. Yo te estoy hablando bien», dijo.

Las imágenes mostraron que Messi mantuvo la calma, pero dejó claro su descontento con la actitud del árbitro.

No hubo tarjetas

El breve intercambio entre Messi y Pinheiro no tuvo consecuencias disciplinarias.

El árbitro no mostró ni tarjeta amarilla ni roja al capitán argentino y el encuentro continuó.

Otro episodio intenso en cuartos de final

El duelo entre Argentina y Suiza se jugó bajo mucha presión. En esta etapa decisiva, cada decisión fue analizada minuciosamente por jugadores y entrenadores.

Las palabras de Messi al árbitro se convirtieron en uno de los episodios más comentados en redes sociales tras el partido.