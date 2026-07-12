Umar Nurmagomedov reacciona con dureza al altercado con Dvalishvili

Umar Nurmagomedov reaccionó al altercado relacionado con Merab Dvalishvili durante un evento de la RAF en Georgia. En su declaración, el luchador ruso habló sobre lo que define el honor de un hombre en el Cáucaso y lanzó indirectas a su rival.

Sus palabras se difundieron rápidamente en las redes sociales, iniciando debates sobre la creciente tensión entre ambos luchadores.

« En el Cáucaso, el honor define a un hombre »

Nurmagomedov enfatizó que en el Cáucaso, la reputación de una persona se mide por su honor, dignidad y hospitalidad.

« En el Cáucaso, a un hombre lo definen su honor, su dignidad y su hospitalidad », afirmó.

Después, el luchador comentó brevemente el origen del conflicto.

« ¿Por qué hablas a mis espaldas? »

Según Umar, su amigo solo le hizo una pregunta a Dvalishvili:

« ¿Por qué hablas a mis espaldas? »

Nurmagomedov interpretó esta situación no como un insulto o un intento de pelea, sino como una búsqueda de respuestas directas.

Un mensaje contundente a su rival

El luchador continuó diciendo que el verdadero carácter se puede ver cuando no hay una multitud presente.

« No necesito insultarte para sentirme un hombre. Quién eres realmente se puede ver cuando no tienes a una multitud alrededor y nadie puede intervenir », dijo Nurmagomedov.

Estas palabras se perciben como un desafío directo a Dvalishvili.

¿Llevará el conflicto a una nueva pelea?

La relación entre Umar Nurmagomedov y Merab Dvalishvili ya era tensa. El incidente en Georgia y las declaraciones posteriores han aumentado el interés en un posible enfrentamiento deportivo.

Por ahora, se desconoce cómo responderá Dvalishvili a estas palabras. Pero una cosa es segura: la rivalidad fuera del octágono es tan intensa como la que ocurre dentro.