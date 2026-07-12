Revelados los mejores de UFC 329: ¿quiénes recibieron los bonos?

En el famoso T-Mobile Arena de Las Vegas, tras concluir el evento UFC 329, la organización anunció a los mejores peleadores y a los ganadores de los bonos. Esta vez, se otorgaron grandes premios por la mejor pelea y la actuación más destacada.

Además, varios peleadores que ganaron antes del límite recibieron una compensación económica adicional.

¿Cuál fue la mejor pelea del evento?

Según la decisión de la directiva de la UFC, Brandon Royval y Lone Kavana fueron elegidos por el mejor combate de UFC 329.

Este enfrentamiento intenso fue calificado por los aficionados y expertos como uno de los duelos más emocionantes del torneo.

¿Quiénes recibieron los bonos por mejor actuación?

Dos atletas fueron galardonados por sus destacadas presentaciones en el torneo.

Los peleadores que obtuvieron el bono:

Paddy Pimblett;

Bobby King.

Ellos obtuvieron un bono adicional además de su bolsa garantizada de 100,000 dólares.

Premios por victorias antes del límite

Hubo otro incentivo adicional para los participantes de UFC 329.

Según las reglas de la organización:

quien finalizó la pelea antes del límite;

y pasó el pesaje sin problemas

cada atleta recibió un premio adicional de 25,000 dólares.

Un torneo memorable

El torneo UFC 329 en Las Vegas será recordado no solo por sus peleas intensas, sino también por una serie de resultados sensacionales.

Los bonos anunciados al final del evento confirman que el esfuerzo en el octágono y el espectáculo brindado a los fans son debidamente valorados.