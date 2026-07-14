El club saudí Al-Nassr se encuentra sumido en graves problemas financieros. En el equipo donde juega Cristiano Ronaldo, no solo se han detenido los nuevos fichajes, sino que también se han observado retrasos en el pago de los salarios de los futbolistas actuales. Esta situación podría afectar negativamente el ambiente interno del equipo antes de la nueva temporada. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por el diario Al-Riyadiyah, el club enfrenta una falta de liquidez que dificulta la realización de las operaciones diarias. En particular, varios jugadores de la plantilla principal solo han recibido una parte de sus salarios correspondientes al mes de junio. Por ahora, no se conocen plazos precisos sobre cuándo la directiva liquidará la deuda restante.

Transferencias y problemas en la plantilla

La consecuencia más notable de la crisis financiera ha golpeado la actividad del club en el mercado de fichajes. Al-Nassr buscaba un candidato adecuado para reemplazar al centrocampista croata Marcelo Brozović, quien dejó el equipo recientemente. Sin embargo, debido a la falta de efectivo, todas las negociaciones y procesos para atraer nuevos jugadores han sido suspendidos por tiempo indefinido.

El cuerpo técnico del club había establecido como prioridad reforzar la línea del mediocampo central. Pero si la situación económica no mejora, el equipo tendrá que comenzar la nueva temporada con una plantilla significativamente debilitada. Esto supone una gran pérdida para un equipo que lucha por el título en la Saudi Pro League.

Para el nuevo entrenador Ange Postecoglou, esto también ha sido un desafío inesperado. Debe preparar al equipo simultáneamente para cuatro competiciones importantes: la liga saudí, la Copa del Rey, la Supercopa y la AFC Champions League Elite. Sin cubrir los huecos en la plantilla, tener éxito en todos los frentes se convierte en una tarea casi imposible.

Según Goal.com, mientras los principales rivales de Al-Nassr trabajan activamente en el mercado de fichajes, la situación actual del equipo de Cristiano Ronaldo genera preocupación entre los aficionados. Se dice que la directiva del club está tomando medidas para atraer inversiones adicionales con el fin de estabilizar la situación.

Cabe recordar que en los últimos años, Al-Nassr ha invertido sumas enormes en los fichajes de Cristiano Ronaldo y otras estrellas del fútbol. El actual vacío financiero pone en duda la solidez de la estrategia económica a largo plazo del club.