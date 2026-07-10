Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг укаси Аббосбек Файзуллаевнинг тўй маросимидаги иштироки ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда.
Тўйдан тарқалган видеолар ва суратларда Абдуқодир Ҳусановнинг укаси меҳмонлар билан хушкайфиятда мулоқот қилаётгани ва самимий кайфиятда экани акс этган. Бу лавҳалар қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ака-ука ўртасидаги ташқи ўхшашликни алоҳида таъкидлашмоқда. Айримлар эса изоҳларида укасининг анча шўх ва очиқфеъл экани ҳақида фикр билдирмоқда.
Маълумки, Аббосбек Файзуллаевнинг тўй маросимида ўзбек футболида танилган бир қатор спортчилар ва яқинлари иштирок этган. Маросимдан тарқалган видеолар ҳали ҳам ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, мухлислар томонидан фаол улашилмоқда.
…