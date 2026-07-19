Aprobado en EE. UU. el proyecto de un buque portacontenedores gigante con reactor nuclear

Se ha dado un paso importante para hacer que el transporte marítimo sea más ecológico y eficiente. El American Bureau of Shipping (ABS) ha aprobado oficialmente el concepto de un buque portacontenedores gigante equipado con dos pequeños reactores modulares, desarrollado por el instituto surcoreano KRISO. Se espera que este proyecto marque una nueva era en el uso de la energía nuclear en la flota mercante civil. Así lo informa Ixbt.com informa .

El buque de nueva generación tiene una capacidad de 15 000 TEU (contenedor estándar de 20 pies) y utiliza reactores de sales fundidas (Molten Salt Reactor, MSR) como fuente de energía principal. Según ixbt.com, esta tecnología opera a baja presión, a diferencia de los reactores de los submarinos tradicionales. Esto reduce drásticamente el riesgo de explosión en caso de accidente y aumenta la seguridad del buque.

Ventajas tecnológicas y medidas de seguridad

La mayor ventaja de los reactores MSR es su capacidad para funcionar continuamente durante varios años sin necesidad de repostaje ni mantenimiento complejo. Esto permite a las navieras internacionales ahorrar en costes de combustible y reducir a cero las emisiones de gases nocivos. Los reactores están integrados con un sistema de almacenamiento de energía inteligente que distribuye la carga entre el reactor y las baterías durante las maniobras.

El diseño del buque ha sido completamente rediseñado para adaptarse a la nueva tecnología. La ausencia de tanques de combustible tradicionales y chimeneas ha permitido liberar espacio de carga adicional. El compartimento del reactor se encuentra en la parte más segura del casco, el centro, donde la probabilidad de deformación es baja y el reactor está protegido al máximo en caso de colisión lateral.

Seguridad de la tripulación y planes futuros

Los autores del proyecto también han priorizado la salud de la tripulación. Las áreas de vivienda y trabajo se han trasladado a la proa, lo más lejos posible del compartimento del reactor. Los expertos de KRISO realizaron pruebas hidrodinámicas que demostraron que el buque puede mantener una velocidad de 25 nudos (unos 46 km/h) incluso con olas fuertes.

Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con Samsung Heavy Industries y el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea (KAERI). Actualmente se está trabajando en un reactor especial llamado MARINA. En la siguiente fase se finalizará la ingeniería detallada para la integración completa de todos los sistemas en el casco. Si el proyecto tiene éxito, podrían surgir rutas marítimas más ecológicas y económicas para las cadenas logísticas globales.