Hito histórico en la industria aeronáutica china: los aviones C909 se venden al extranjero por primera vez

La industria aeronáutica de China ha dado un paso importante para consolidar su posición en el mercado global. Los aviones de pasajeros regionales C909, desarrollados por la corporación china COMAC, han sido vendidos por primera vez a una aerolínea extranjera. Este acuerdo se considera el inicio de una nueva era en la historia de la fabricación de aviones en China. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el medio Ixbt.com, la aerolínea camboyana Cambodia Airways ha firmado un contrato oficial con COMAC para la compra de 20 aviones C909. Este será el primer caso en el que aviones de este modelo volarán bajo bandera extranjera. Según el acuerdo, la entrega del primer lote de aviones está prevista para comenzar en la segunda mitad de 2026.

Nuevas oportunidades para vuelos regionales

El avión C909, anteriormente conocido como ARJ21, es el primer avión de reacción regional desarrollado íntegramente en China. Esta aeronave está diseñada para transportar entre 78 y 97 pasajeros. Su autonomía de vuelo varía de 2225 km a 3700 km según la modificación, lo que lo convierte en una opción ideal para rutas de corta y media distancia.

Al incorporar estos nuevos equipos a su flota, Cambodia Airways pretende ampliar su red de rutas y aumentar significativamente su capacidad de transporte de pasajeros. Asimismo, esta adquisición servirá para fortalecer la posición del transportista nacional de Camboya en la región.

¿Un competidor serio para Boeing y Airbus?

Aunque el C909 aún no puede competir plenamente con los grandes aviones de Boeing y Airbus, aspira a ocupar su lugar en el segmento regional. Según datos de COMAC, hasta la fecha se han entregado 186 aviones de este modelo a los clientes. Actualmente, son utilizados con éxito por más de diez aerolíneas en más de 860 rutas.

Los datos estadísticos también confirman la fiabilidad de este modelo:

Los aviones realizan más de 500 vuelos diarios;

Conectan más de 180 ciudades de todo el mundo;

Se han transportado más de 37 millones de pasajeros en total durante su periodo de explotación.

El proyecto C909 obtuvo su certificado de tipo en 2014, y la producción en serie comenzó en 2017. Este contrato con Camboya ha demostrado una vez más que la tecnología aeronáutica china cumple con los estándares internacionales de seguridad y calidad. En el futuro, es probable que el interés por los aviones chinos, más económicos y eficientes, también aumente en el mercado de Asia Central, incluido Uzbekistán.