¿El Balón de Oro ya fue entregado a Messi antes de la final?

A las puertas de la final de la Copa Mundial 2026 Lionel Messi ha sido protagonista de una noticia que ha causado gran revuelo. Según se informa, el jugador argentino podría ser nombrado el mejor jugador del torneo, independientemente del resultado del partido decisivo contra España.

Sin embargo, hay un punto importante: la FIFA aún no ha confirmado oficialmente que Messi haya ganado el Balón de Oro. Por lo tanto, la noticia podría ser una filtración importante, pero no es un hecho consumado todavía.

¿Qué dicen los informes no oficiales?

La fuente The Touchline informó que los expertos técnicos de la FIFA discutieron los premios individuales de la Copa Mundial 2026 y que está previsto entregar el Balón de Oro a Messi.

Los informes difundidos aseguran que esta decisión no cambiaría sin importar si Argentina gana o pierde la final. No obstante, no se ha publicado ninguna declaración oficial ni documento de la FIFA que respalde esta afirmación.

La FIFA aún no ha anunciado al ganador

Según la información oficial de la FIFA, los principales premios individuales de la Copa Mundial 2026, incluido el Balón de Oro, son seleccionados por los miembros del Grupo de Estudio Técnico. Estos expertos analizaron técnica y estadísticamente los 104 partidos del torneo.

En un material publicado el 14 de julio, la FIFA no señaló a Messi como el único ganador, sino que lo presentó como uno de los principales candidatos junto a Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham . Por ello, es prematuro concluir que el premio ya ha sido otorgado a Messi.

Los números de Messi lo convierten en el favorito

A sus 39 años, Messi ha marcado ocho goles y ha dado cuatro asistencias durante la Copa Mundial 2026. Con un total de 12 acciones decisivas, ha sido uno de los futbolistas clave para que Argentina llegara a la final.

Messi jugó todos los partidos de la fase eliminatoria completos. A pesar de que dos encuentros de Argentina llegaron a la prórroga, el capitán permaneció en el campo liderando a su equipo.

Desde este punto de vista, Messi es sin duda el gran favorito para el Balón de Oro. Pero ser favorito y que el premio sea entregado oficialmente son dos cosas distintas. Las filtraciones de fútbol a veces celebran el gol antes de que el VAR lo revise.

¿Puede el resultado de la final cambiar la decisión?

Los informes no oficiales sugieren que el resultado de la final no afectará la obtención del premio por parte de Messi. Sin embargo, hasta que la FIFA no anuncie al ganador, esta información no puede tomarse como una decisión garantizada.

El partido de la final contra España también podría influir en la evaluación final de los expertos. Especialmente si Messi marca, da una asistencia o lleva a Argentina a su segundo campeonato consecutivo, su posición se fortalecerá aún más. Este es solo un escenario probable basado en la información disponible.

¿Cuándo es la final España vs. Argentina?

La final de la Copa Mundial 2026 se llevará a cabo el 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. El partido comenzará a las 15:00, hora local. Esto corresponde a las 00:00 de la noche del 19 al 20 de julio hora de Uzbekistán.

Argentina buscará ganar su segundo título mundial consecutivo. España, por su parte, aspira a ser campeona del mundo por segunda vez desde 2010.

Lo único claro por ahora es que Messi es el máximo favorito al Balón de Oro. Pero la noticia de que el premio le fue garantizado antes de la final aún espera confirmación oficial.

¿Crees que es justo que el Balón de Oro del Mundial 2026 sea para Messi, independientemente del resultado de la final?