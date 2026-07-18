Israel destruyó tres escuelas en el sur del Líbano

·63·Mundo
Israel destruyó tres escuelas en el sur del Líbano

El 17 de julio se informó que el ejército israelí destruyó tres escuelas en el sur del Líbano. La ministra de Educación del país, Rima Karamiy, hizo una declaración al respecto.

Según ella, los militares primero retiraron el equipo de las escuelas y luego demolieron los edificios utilizando explosivos. Como resultado, estos centros educativos se sumaron a la lista de escuelas destruidas durante la guerra.

Karamiy instó a la comunidad internacional a presionar a Israel para proteger las instituciones educativas y detener los ataques contra ellas.

Según la UNESCO, hasta junio, 17 escuelas habían sido destruidas por completo en el Líbano y más de 100 habían sufrido daños. Tras este último incidente, el número de escuelas destruidas alcanzó al menos 20. Se señala que cerca de 500 000 niños han perdido el acceso a la educación debido al conflicto.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerDos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerHoy, 00:03¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...Ayer, 23:48El sitio web del presidente de Kenia fue hackeado: ¿qué exigieron los atacantes?El sitio web del presidente de Kenia fue hackeado: ¿qué exigieron los atacantes?Ayer, 23:43Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.Ayer, 23:37La apariencia única de este perro ha sorprendido a InternetLa apariencia única de este perro ha sorprendido a InternetAyer, 23:18Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”Ayer, 22:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?