Israel destruyó tres escuelas en el sur del Líbano

El 17 de julio se informó que el ejército israelí destruyó tres escuelas en el sur del Líbano. La ministra de Educación del país, Rima Karamiy, hizo una declaración al respecto.

Según ella, los militares primero retiraron el equipo de las escuelas y luego demolieron los edificios utilizando explosivos. Como resultado, estos centros educativos se sumaron a la lista de escuelas destruidas durante la guerra.

Karamiy instó a la comunidad internacional a presionar a Israel para proteger las instituciones educativas y detener los ataques contra ellas.

Según la UNESCO, hasta junio, 17 escuelas habían sido destruidas por completo en el Líbano y más de 100 habían sufrido daños. Tras este último incidente, el número de escuelas destruidas alcanzó al menos 20. Se señala que cerca de 500 000 niños han perdido el acceso a la educación debido al conflicto.