Robert Lewandowski opina sobre el desempeño de Lamine Yamal en el Mundial 2026

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Robert Lewandowski opina sobre el desempeño de Lamine Yamal en el Mundial 2026

El experimentado delantero polaco Robert Lewandowski compartió interesantes reflexiones sobre su excompañero Lamine Yamal tras la victoria de España en la Copa del Mundo 2026. Según él, el joven talento no estuvo en su mejor forma física durante el torneo, pero aun así contribuyó enormemente al éxito del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Lamine Yamal llegó a esta prestigiosa competición tras una grave lesión. El extremo de 19 años, que se perdió el tramo final de la temporada de La Liga con el FC Barcelona debido a una lesión en los isquiotibiales, estuvo ocho semanas sin jugar. En una entrevista con ESPN, Lewandowski destacó que este factor impidió que el jugador rindiera al máximo nivel.

Recuperación tras la lesión y táctica del entrenador

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, controló el tiempo de juego de Yamal en las primeras fases del torneo para preservar su estado físico. A pesar de ello, la joven estrella disputó un total de 616 minutos en 8 partidos durante el Mundial. Además de marcar un gol, completó 35 regates exitosos, registrando la mejor marca del torneo en este apartado.

"Para ser honesto, no vimos la mejor versión de Lamine en este torneo. Para mí, sus mejores partidos no fueron la temporada pasada, sino hace dos años. Es muy difícil participar en un Mundial después de ocho semanas sin jugar. No hubo tiempo para entrenar, solo para jugar partido tras partido", explicó Lewandowski.

El enfrentamiento entre España y Argentina

En la final entre España y Argentina, Robert Lewandowski no ocultó que apoyó a "La Roja" por sus antiguos compañeros de club. Mientras Polonia no logró clasificarse, el delantero prefirió apoyar a sus amigos del FC Barcelona.

Aunque conoce personalmente a Lionel Messi y respeta su anterior título mundial, Lewandowski señaló que pasó más tiempo con los jóvenes de la plantilla española. En su opinión, el equipo actual de España es muy joven y tiene un futuro brillante.

En su camino al Mundial 2026, España logró una victoria histórica tras vencer a gigantes como Portugal, Francia y Argentina en la final. Lamine Yamal, a pesar de las dificultades tras su lesión, se convirtió en una pieza fundamental del engranaje colectivo. Lewandowski calificó esta colaboración como "perfecta" y elogió la habilidad del joven talento.

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