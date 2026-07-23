Una de las leyendas del mundo del fútbol, la ex estrella del Real Madrid Luis Figo, abordó los temas más candentes del fútbol moderno en una entrevista reciente. En su opinión, Kylian Mbappé sigue siendo uno de los candidatos más fuertes para ganar el Balón de Oro 2026 tras su brillante participación en la Copa del Mundo. Así lo informa ixbt.com, citando las palabras de Figo durante un evento de Betfair. Así lo informa Goal.com informa .

Mbappé ha sido considerado durante mucho tiempo como el principal aspirante al título de mejor jugador del mundo. Sus éxitos en el ámbito internacional, especialmente su juego prolífico en las Copas del Mundo, refuerzan aún más estos pronósticos. Aunque la selección francesa terminó el último torneo en cuarto lugar, Mbappé ganó la "Bota de Oro" con 10 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la competición.

Criterios para el Balón de Oro y nuevos candidatos

Luis Figo subrayó que, para la entrega del premio, no solo la participación en la selección nacional, sino también los éxitos a nivel de club son de vital importancia. "Mbappé merece ganar por su increíble juego. Pero debemos tener en cuenta los resultados obtenidos durante todo el año. Las victorias en las ligas nacionales y en la Champions League también ocupan un lugar importante entre los criterios", afirmó la leyenda portuguesa.

Asimismo, Figo mencionó a algunos representantes del Paris Saint-Germain como candidatos sorpresa. En particular, elogió el rendimiento constante de jugadores como Vitinha y Désiré Doué la temporada pasada. Según él, estos futbolistas merecen un lugar en la lista de élite gracias a los resultados logrados con sus clubes.

Sobre Rodri y el traspaso al Real Madrid

Durante la conversación, no se quedaron fuera los rumores en torno al centrocampista del Manchester City, Rodri . Actualmente, circulan diversas informaciones sobre la posible incorporación de este jugador al proyecto "Galácticos" de Madrid. Por su inteligencia táctica y regularidad, Rodri es visto como un candidato ideal para el equipo madrileño.

Sin embargo, Figo advirtió que la realización de este traspaso no sería sencilla. "Rodri es un jugador fantástico y encajaría en un club como el Real Madrid. Pero no hay que olvidar que tiene contrato en vigor con el Manchester City. Por supuesto, el Real Madrid siempre quiere fichar a los mejores jugadores del mundo, pero los traspasos de este nivel son procesos complejos", añadió.

Finalmente, Figo reconoció merecidamente la victoria de la selección española en la Copa del Mundo. Según sus palabras, "La Roja" fue el único equipo que mostró el fútbol más bello y eficaz durante el torneo. La regularidad y la solidez defensiva de los españoles fueron señaladas como los factores clave que los llevaron legítimamente a lo más alto del podio.