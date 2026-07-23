Se espera que Arsenal y Liverpool entren en la lucha por Bradley Barcola

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Se espera que Arsenal y Liverpool entren en la lucha por Bradley Barcola

El delantero del Paris Saint-Germain y de la selección nacional de Francia, Bradley Barcola, está atrayendo la atención de los principales equipos de la Premier League inglesa. Conocido por su velocidad y eficacia en los últimos años, el extremo de 23 años es visto como un objetivo principal para gigantes como el Arsenal y el Liverpool. Este traspaso podría no solo fortalecer las plantillas, sino también cambiar el equilibrio de poder en el fútbol europeo. Así lo informa Goal.com informa .

El exdefensor del Arsenal, Mikaël Silvestre, destacó en una entrevista con Goal.com que Bradley Barcola es una opción ideal para el club londinense. Según Silvestre, el estilo de juego del joven francés encaja perfectamente con el proyecto que está construyendo Mikel Arteta. Se espera que sea el candidato principal para cubrir el posible vacío en la banda izquierda del ataque.

Cambios en la plantilla y nuevas necesidades

Se esperan rotaciones importantes en la plantilla del Arsenal. Según los informes, Leandro Trossard, autor de goles clave para el equipo, está cerca de marcharse al club turco Beşiktaş. Además, existen dudas sobre el brasileño Gabriel Martinelli, ya que el club podría considerar venderlo para recaudar fondos para nuevos fichajes.

Aunque Bradley Barcola ha brillado en la Champions League con el PSG y con la selección francesa, su puesto como titular en el club parisino no está garantizado. La competencia es muy fuerte con estrellas como Désiré Doué, Ousmane Dembélé y la reciente incorporación Khvicha Kvaratskhelia. Esta situación podría obligar al jugador a considerar mudarse a Inglaterra para tener más minutos de juego.

La continuación de las tradiciones francesas

El Arsenal ha tenido históricamente una relación exitosa con jugadores franceses. Barcola podría seguir los pasos de leyendas como Thierry Henry, Patrick Vieira y Robert Pirès. Mikaël Silvestre añadió: «Bradley ha demostrado con sus actuaciones en el PSG y en la selección que está listo para el nivel del Arsenal. Sería una decisión 100% correcta tanto para el jugador como para el club».

Actualmente, el contrato de Barcola con el PSG es válido hasta el verano de 2028. Sin embargo, en la ventana de transferencias de 2026, los parisinos estarán dispuestos a considerar ofertas adecuadas. Equipos como el Arsenal y el Liverpool buscan incorporar a jóvenes talentos para fortalecer su posición tanto en la liga nacional como en el ámbito internacional.

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