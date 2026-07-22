Реал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферлар
Шимолий Америкада якунига етган 2026-йилги жаҳон чемпионатидан сўнг, жаҳон спорт матбуотининг диққат-маркази яна клублар миқёсидаги катта трансферлар ва ички масалаларга қаратилди. Испаниянинг Реал Мадрид клуби бу борада ҳамиша етакчи бўлиб келган ва жорий ёзги мавсум ҳам бундан мустасно эмас. Флорентино Перез бошчилигидаги раҳбарият олдида жамоанинг келажагини белгилаб берувчи бир қатор муҳим вазифалар турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реал Мадрид ёзги трансфер ойнасини жуда фаол бошлади. Жамоа португалиялик тажрибали мутахассис Жозе Моуринью билан шартнома имзолаб, ўз таркибини бир нечта жаҳон даражасидаги юлдузлар билан кучайтиришга улгурди. Бироқ, Сантиаго Бернабеу офисларида ҳали-ҳануз ёпилмаган ва ҳал қилиниши лозим бўлган бир нечта "қайноқ" масалалар сақланиб қолмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, клуб раҳбарияти айнан жаҳон чемпионати якунланишини кутган эди.
Винисиус Жуниорнинг қайтиши ва янги инвестицияларҲозирда Мадрид клубини энг кўп қувонтираётган масалалардан бири бу Винисиус Жуниорнинг спорт формасидир. Бразилиялик ҳужумчи АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган мундиалда ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этди. Турнир давомида у 5 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол ва битта голли узатмани амалга оширди. Бу эса унинг клубдаги етакчилик мақомини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
Клуб олдида турган иккинчи муҳим масала — бу футбол тарихидаги энг йирик инвестицияларни амалга оширишдир. Реал Мадрид нафақат майдонда, балки молиявий бозорда ҳам ўз ҳукмронлигини сақлаб қолишни кўзламоқда. Янги ҳомийлик шартномалари ва стадионнинг тижорий имкониятларини кенгайтириш бўйича музокаралар якуний босқичга кирган.
Шунингдек, жамоа таркибидаги ротация ва ёш иқтидорларни асосий таркибга интеграция қилиш масаласи ҳам кун тартибида турибди. Жозе Моуринью келиши билан жамоанинг тактик чизмасида жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Мураббий ўзининг ҳимоявий мустаҳкамлик ва тезкор қарши ҳужумларга асосланган фалсафасини жорий этиш учун янги ижрочиларни талаб қилиши табиий.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Реал Мадрид атрофидаги янгиликлар ҳамиша қизиқарли. Зеро, ушбу клубнинг ҳар бир трансфери ва ички ўзгаришлари бутун Европа футболи ландшафтини ўзгартириб юборади. Яқин кунларда клуб раҳбарияти томонидан расмий баёнотлар берилиши ва кутилмаган трансферлар эълон қилиниши эҳтимоли юқори.
…