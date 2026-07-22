Реал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферлар

·62·Спорт
Реал Мадрид ёзги режаларида 5 та ҳал қилувчи масала: Винисиус Жуниор ва янги трансферлар

Шимолий Америкада якунига етган 2026-йилги жаҳон чемпионатидан сўнг, жаҳон спорт матбуотининг диққат-маркази яна клублар миқёсидаги катта трансферлар ва ички масалаларга қаратилди. Испаниянинг Реал Мадрид клуби бу борада ҳамиша етакчи бўлиб келган ва жорий ёзги мавсум ҳам бундан мустасно эмас. Флорентино Перез бошчилигидаги раҳбарият олдида жамоанинг келажагини белгилаб берувчи бир қатор муҳим вазифалар турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реал Мадрид ёзги трансфер ойнасини жуда фаол бошлади. Жамоа португалиялик тажрибали мутахассис Жозе Моуринью билан шартнома имзолаб, ўз таркибини бир нечта жаҳон даражасидаги юлдузлар билан кучайтиришга улгурди. Бироқ, Сантиаго Бернабеу офисларида ҳали-ҳануз ёпилмаган ва ҳал қилиниши лозим бўлган бир нечта "қайноқ" масалалар сақланиб қолмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, клуб раҳбарияти айнан жаҳон чемпионати якунланишини кутган эди.

Винисиус Жуниорнинг қайтиши ва янги инвестициялар

Ҳозирда Мадрид клубини энг кўп қувонтираётган масалалардан бири бу Винисиус Жуниорнинг спорт формасидир. Бразилиялик ҳужумчи АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган мундиалда ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этди. Турнир давомида у 5 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол ва битта голли узатмани амалга оширди. Бу эса унинг клубдаги етакчилик мақомини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

Клуб олдида турган иккинчи муҳим масала — бу футбол тарихидаги энг йирик инвестицияларни амалга оширишдир. Реал Мадрид нафақат майдонда, балки молиявий бозорда ҳам ўз ҳукмронлигини сақлаб қолишни кўзламоқда. Янги ҳомийлик шартномалари ва стадионнинг тижорий имкониятларини кенгайтириш бўйича музокаралар якуний босқичга кирган.

Шунингдек, жамоа таркибидаги ротация ва ёш иқтидорларни асосий таркибга интеграция қилиш масаласи ҳам кун тартибида турибди. Жозе Моуринью келиши билан жамоанинг тактик чизмасида жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Мураббий ўзининг ҳимоявий мустаҳкамлик ва тезкор қарши ҳужумларга асосланган фалсафасини жорий этиш учун янги ижрочиларни талаб қилиши табиий.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Реал Мадрид атрофидаги янгиликлар ҳамиша қизиқарли. Зеро, ушбу клубнинг ҳар бир трансфери ва ички ўзгаришлари бутун Европа футболи ландшафтини ўзгартириб юборади. Яқин кунларда клуб раҳбарияти томонидан расмий баёнотлар берилиши ва кутилмаган трансферлар эълон қилиниши эҳтимоли юқори.

Реал МадридВинисиус ЖуниорЖозе МоуриньюТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...ОКМКдан 4 та гол, «Андижон»дан камбек: 13-тур якунлари...Бугун, 22:39Ферран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадарФерран Торрес: Жаҳон чемпионати қаҳрамонидан Барселона учун жумбоққа қадарБугун, 21:38Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқда: Крйсенсио Суммервилле Саудия йўлидаБугун, 21:14Лотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиЛотар Маттеус Майкл Олисе ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 21:12Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқдаФерран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 20:10Ал-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфладиАл-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфладиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"