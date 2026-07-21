Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилди

·0·Спорт
Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ва Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси Винисиус Жуниор ўз ташқи кўринишидаги кескин ўзгариш билан футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди. Дунёнинг энг маҳоратли ва шу билан бирга кўп муҳокама қилинадиган футболчиларидан бири бўлган бразилиялик юлдуз 2026-йилги жаҳон чемпионатидан сўнг янги қиёфада намоён бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган мундиалда Бразилия терма жамоаси кутилмаганда нимчорак финалда Норвегияга 2:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни эрта тарк этган эди. Мусобақадан сўнг Винисиус Жуниор ўзининг Instagram саҳифасида турмуш ўртоғи билан тушган суратини жойлаштирди. Мазкур суратда футболчининг юз тузилиши сезиларли даражада ўзгаргани мухлислар эътиборидан четда қолмади.

Махфий операция тафсилотлари

Бразилиянинг ТМК нашри тарқатган маълумотларга кўра, Винисиус Жуниор ташқи кўринишини яхшилаш мақсадида Гоианиа шаҳридаги ихтисослаштирилган клиникалардан бирида косметик муолажа қилдирган. Хабарда айтилишича, футболчи ўз жағ тузилишини (ияк қисмини) пластик жарроҳлик йўли билан коррекция қилдирган ва шаклини ўзгартирган.

Клиника маъмурияти бразилиялик юлдузнинг ташрифини сир сақлаш учун фавқулодда хавфсизлик чораларини кўрган. Хусусан, муассаса ходимларига Винисиус Жуниорни суратга олиш, видео тасвирга тушириш ёки унинг ташрифи билан боғлиқ ҳар қандай маълумотни оммавий ахборот воситаларига тарқатиш қатъиян ман этилган.

Бундай чоралар футболчининг шахсий ҳаёти дахлсизлигини таъминлаш ва жарроҳлик амалиёти натижалари тўлиқ тикланмагунча жамоатчилик эътиборини тортмаслик мақсадида амалга оширилган. Шунга қарамай, ижтимоий тармоқлардаги янги суратлар футболчининг ташқи қиёфасидаги ўзгаришларни яшириб бўлмаслигини кўрсатди.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари орасида ҳам Реал Мадрид вакилларининг хатти-ҳаракатлари доимий диққат марказида бўлади. Винисиус Жуниорнинг бу қарори ижтимоий тармоқларда турлича қабул қилинди. Баъзилар буни шунчаки имидж ўзгариши деб баҳоласа, бошқалар футболчи диққатини майдондаги ҳаракатларига қаратиши лозимлигини таъкидламоқда.

Ҳозирда Винисиус Жуниор янги мавсумга тайёргарлик кўриш ва клуби сафидаги ўйинларда иштирок этиш учун Мадридга қайтган. Унинг янги қиёфаси майдондаги ўйинига қанчалик таъсир қилиши ёки руҳий ҳолатига қандай ёрдам бериши вақт ўтиши билан маълум бўлади.

Винисиус ЖуниорРеал МадридФутболПластик ЖарроҳликБразилия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?Ламине Ямал ва эрта тўйинганлик хавфи: Барселона мухлислари нега хавотир олмаслиги керак?Бугун, 23:11Ламине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчдиЛамине Ямал ва Леандро Паредес: ЖЧ-2026 финалидан кейинги зиддият Мадрид кўчаларига кўчдиБугун, 23:10Лионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасидаги келажаги ва Месси ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиБугун, 22:50Интер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиИнтер президенти Бастонининг Ал-Ҳилолга ўтиши ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 22:50Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашмоқда: Астон Вилла трансферга яқинБугун, 22:36Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиБугун, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"