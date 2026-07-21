Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ва Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси Винисиус Жуниор ўз ташқи кўринишидаги кескин ўзгариш билан футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди. Дунёнинг энг маҳоратли ва шу билан бирга кўп муҳокама қилинадиган футболчиларидан бири бўлган бразилиялик юлдуз 2026-йилги жаҳон чемпионатидан сўнг янги қиёфада намоён бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган мундиалда Бразилия терма жамоаси кутилмаганда нимчорак финалда Норвегияга 2:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни эрта тарк этган эди. Мусобақадан сўнг Винисиус Жуниор ўзининг Instagram саҳифасида турмуш ўртоғи билан тушган суратини жойлаштирди. Мазкур суратда футболчининг юз тузилиши сезиларли даражада ўзгаргани мухлислар эътиборидан четда қолмади.
Махфий операция тафсилотлариБразилиянинг ТМК нашри тарқатган маълумотларга кўра, Винисиус Жуниор ташқи кўринишини яхшилаш мақсадида Гоианиа шаҳридаги ихтисослаштирилган клиникалардан бирида косметик муолажа қилдирган. Хабарда айтилишича, футболчи ўз жағ тузилишини (ияк қисмини) пластик жарроҳлик йўли билан коррекция қилдирган ва шаклини ўзгартирган.
Клиника маъмурияти бразилиялик юлдузнинг ташрифини сир сақлаш учун фавқулодда хавфсизлик чораларини кўрган. Хусусан, муассаса ходимларига Винисиус Жуниорни суратга олиш, видео тасвирга тушириш ёки унинг ташрифи билан боғлиқ ҳар қандай маълумотни оммавий ахборот воситаларига тарқатиш қатъиян ман этилган.
Бундай чоралар футболчининг шахсий ҳаёти дахлсизлигини таъминлаш ва жарроҳлик амалиёти натижалари тўлиқ тикланмагунча жамоатчилик эътиборини тортмаслик мақсадида амалга оширилган. Шунга қарамай, ижтимоий тармоқлардаги янги суратлар футболчининг ташқи қиёфасидаги ўзгаришларни яшириб бўлмаслигини кўрсатди.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари орасида ҳам Реал Мадрид вакилларининг хатти-ҳаракатлари доимий диққат марказида бўлади. Винисиус Жуниорнинг бу қарори ижтимоий тармоқларда турлича қабул қилинди. Баъзилар буни шунчаки имидж ўзгариши деб баҳоласа, бошқалар футболчи диққатини майдондаги ҳаракатларига қаратиши лозимлигини таъкидламоқда.
Ҳозирда Винисиус Жуниор янги мавсумга тайёргарлик кўриш ва клуби сафидаги ўйинларда иштирок этиш учун Мадридга қайтган. Унинг янги қиёфаси майдондаги ўйинига қанчалик таъсир қилиши ёки руҳий ҳолатига қандай ёрдам бериши вақт ўтиши билан маълум бўлади.
…