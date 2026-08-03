Un logro mayor que cualquier cinturón: Umar escribió sobre Makhachev

El luchador de la UFC Umar Nurmagomedov informó sobre un importante cambio espiritual en la vida de Islam Makhachev. Según él, el campeón de la UFC en dos categorías de peso aprendió a recitar el Corán sin errores y ahora ha comenzado a memorizarlo.

La noticia se conoció mientras Makhachev se prepara para su próximo combate por el título. El ruso defenderá por primera vez su cinturón del peso wélter contra Ian Machado Garry en UFC 330, el 16 de agosto, hora de Uzbekistán. En Estados Unidos, el evento se celebrará el 15 de agosto en Filadelfia.

«Esto es más valioso que cualquier cinturón de campeón»

Según la información proporcionada, Umar Nurmagomedov valoró en redes sociales el nuevo logro de Makhachev por encima de sus éxitos deportivos.

«Campeón en dos categorías de peso. Pero hay un logro aún mayor que esos cinturones. Islam aprendió a leer el Corán sin errores. Ahora ha empezado a memorizarlo. Esto es más valioso que cualquier cinturón de campeón, coche o palacio».

Las palabras de Umar ponen el foco en el desarrollo personal y espiritual de Makhachev, no en sus resultados dentro del octágono. Aprender a recitar correctamente el Corán requiere práctica constante, paciencia y la supervisión de un maestro.

Al mismo tiempo, no fue posible confirmar de forma independiente la versión original de esta declaración en una cuenta pública de redes sociales perteneciente a Umar. Por ello, la cita se presenta basándose en la información proporcionada.

La disciplina deportiva también se trasladó a un objetivo espiritual

La carrera de Makhachev está vinculada a una gran disciplina, entrenamientos constantes y planes a largo plazo. Según el mensaje de Umar, el luchador aplica ahora el mismo enfoque a la recitación y memorización del Corán.

Una persona que memoriza el Corán por completo recibe el nombre de «hafiz». Sin embargo, las palabras de Umar indican que Makhachev acaba de iniciar este camino. Por eso, no sería correcto afirmar que ya ha memorizado todo el Corán.

La noticia también reveló a los aficionados un detalle importante de la vida del campeón fuera del octágono: incluso los mayores trofeos deportivos no pueden sustituir los objetivos espirituales que valora su equipo.

¿Cómo consiguió Makhachev los cinturones de la UFC en dos categorías de peso?

Islam Makhachev fue primero campeón del peso ligero y defendió su cinturón con éxito en cuatro ocasiones. Después dejó vacante el título del peso ligero para subir al peso wélter.

En noviembre de 2025, Makhachev derrotó a Jack Della Maddalena por decisión unánime de los jueces y se proclamó campeón del peso wélter. Según la UFC, se convirtió en el primer luchador ruso de la historia de la organización en ganar un cinturón en dos categorías de peso.

Por eso, es más preciso describir a Makhachev como un «campeón que ha ganado un cinturón en dos categorías»: actualmente posee el título del peso wélter, mientras que el cinturón del peso ligero está en manos de otro campeón.

No hay rival fácil en la primera defensa

Ian Machado Garry se enfrentará a Makhachev en el combate estelar de UFC 330. El irlandés ocupa el número uno del ranking del peso wélter y suma 17 victorias y una derrota en su carrera profesional.

Garry obtuvo su oportunidad por el título tras los siguientes resultados:

victoria sobre Carlos Prates;

victoria sobre el excampeón Belal Muhammad;

ascenso al primer puesto del ranking de la división.

La única derrota de su carrera llegó ante Shavkat Rakhmonov, en un combate muy igualado decidido por decisión dividida de los jueces. La UFC destacó que las dos victorias posteriores de Garry lo llevaron a disputar el título.

El combate será el 16 de agosto, hora de Uzbekistán

UFC 330 se celebrará la noche del 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Estados Unidos. Debido a la diferencia horaria, la cartelera principal en Uzbekistán se emitirá durante la noche del 16 de agosto.

Combate estelar:

Luchador Estatus Islam Makhachev Campeón del peso wélter Ian Machado Garry Número uno del ranking Evento UFC 330 Lugar Filadelfia, Estados Unidos Fecha 15 de agosto en Estados Unidos, en Uzbekistán 16 de agosto

Será la primera defensa de Makhachev en su nueva categoría de peso. Una victoria no solo le permitiría conservar el cinturón, sino también aspirar a dominar durante mucho tiempo el peso wélter.

Dos desafíos distintos, una sola disciplina

Makhachev afronta al mismo tiempo dos grandes objetivos. En el octágono, deberá defender su título ante la velocidad, los golpes y la movilidad de Garry. Fuera de la jaula, según se informa, ha comenzado el largo y exigente camino de memorizar el Corán.

La declaración de Umar Nurmagomedov despertó gran interés por este motivo: para un luchador que ha conquistado los cinturones más prestigiosos del deporte mundial, su nuevo objetivo principal no es una recompensa material, sino el conocimiento espiritual.

¿Crees que Makhachev también podrá completar con éxito su primera defensa contra Garry? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!