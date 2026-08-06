Michael Owen rechaza el traspaso de Vinícius al Arsenal

Se habían difundido informaciones sobre los planes del Arsenal de fichar a Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid. Sin embargo, en una entrevista concedida a GOAL, el exdelantero del club madrileño Michael Owen destacó que la posibilidad de que el brasileño se marche a la Premier League es muy baja. Los rumores sobre este fichaje han cobrado fuerza mientras el contrato del jugador se acerca a su final y todavía no se ha alcanzado un acuerdo sobre las nuevas condiciones. Así lo informa Goal.com informa Goal.com.

Según informa Goal.com, el equipo londinense dirigido por Mikel Arteta estaría preparando una oferta de 150 millones de euros para reforzar aún más su plantilla. A menos de 12 meses de que expire su contrato, Vinícius se encuentra ante una encrucijada importante en su carrera. Si las partes no llegan a un acuerdo para firmar un nuevo contrato, el club madrileño podría verse obligado a vender al jugador.

¿Por qué Michael Owen considera poco probable el traspaso?

En opinión de Michael Owen, exdelantero del Real Madrid y del Liverpool, si se concretara un traspaso así sería un fichaje realmente impactante. Según señaló, el extremo brasileño es considerado uno de los mejores del mundo en su posición y el Arsenal necesita reforzar precisamente ese sector.

A pesar de ello, Owen afirmó abiertamente que no cree en absoluto en este traspaso. Según el analista, aunque Vinícius nunca ha jugado en la Premier League, su gran calidad técnica le permitiría adaptarse sin problemas a este campeonato. Sin embargo, el fichaje en sí está por ahora muy lejos de ser una realidad.

La competencia interna y las ambiciones en el Real Madrid

Según los expertos, la situación del jugador también está condicionada por su estatus dentro del equipo. Desde la llegada de Kylian Mbappé, el delantero francés se ha convertido en la principal estrella del Real Madrid. No es ningún secreto que Vinícius es uno de los futbolistas que siempre quiere ser el gran protagonista sobre el terreno de juego.

Michael Owen añadió que es natural que cada jugador quiera ser una de las figuras principales de su equipo, pero el tiempo dirá cómo influirá este factor en los próximos pasos de la carrera del brasileño. Por ahora, un fichaje de esta magnitud sigue siendo una tarea complicada para el Arsenal.