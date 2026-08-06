Kristian Norgor deja el Arsenal y ficha por el Everton

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Kristian Norgor deja el Arsenal y ficha por el Everton

El centrocampista del Arsenal, club londinense, Kristian Norgor continuará su carrera en el Everton. El danés de 32 años firmó un contrato de dos años con el club de Liverpool, por un traspaso de 7 millones de libras esterlinas. Goal.com informó de ello. Sobre este asunto, Goal.com informó .

El experimentado centrocampista defensivo había llegado al Arsenal procedente del Brentford el verano pasado. Sin embargo, pese a los éxitos del equipo en el campeonato nacional, no logró hacerse con un puesto habitual en el once titular bajo las órdenes de Mikel Arteta. Por ello, el futbolista decidió marcharse a otro equipo para tener más minutos de juego.

El consejo de Mikel Arteta

Según Norgor, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, apoyó su traspaso al Everton y valoró positivamente la operación. El técnico español guarda buenos recuerdos de este club y de su entrenador, ya que durante su carrera como futbolista jugó en Liverpool bajo las órdenes de David Moyes.

«Hablé mucho con él sobre este posible traspaso. Arteta solo expresó opiniones positivas sobre el Everton y David Moyes», declaró Kristian Norgor al servicio de prensa del club.

Un fichaje importante para el Everton

Con el objetivo de reforzar la plantilla antes de la nueva temporada, David Moyes está satisfecho por haber incorporado a un futbolista experimentado. Kristian Norgor se convirtió en el cuarto fichaje oficial del club de Liverpool durante el mercado de verano.

Tras pasar solo una temporada en el Arsenal, el futbolista formó parte del histórico equipo que conquistó el título de la Premier League inglesa. Sin embargo, disputar únicamente 20 partidos en todas las competiciones, y ser titular en solo 7 de ellos, fue la principal razón de su salida.

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