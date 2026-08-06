Xiaomi presenta el nuevo smartphone Redmi 17 5G de 150 dólares

La compañía Xiaomi presentó en el mercado chino su nuevo Redmi 17 5G smartphone económico. Según Ixbt.com, este dispositivo destaca por su gran pantalla, su batería de alta capacidad y sus funciones avanzadas para el segmento de entrada, ofreciendo numerosas posibilidades a los compradores. La información fue publicada por Ixbt.com que lo informa.

El nuevo smartphone incorpora una pantalla IPS de 6,9 pulgadas con una resolución de 1600 × 720 píxeles. Además, la pantalla admite una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 800 nits, una cifra elevada para un dispositivo de esta categoría de precio.

Características técnicas y rendimiento

El dispositivo está equipado con un procesador Unisoc T8300 de 8 núcleos, fabricado con un proceso de 6 nanómetros. Como sistema operativo utiliza el moderno HyperOS 3. Esta configuración garantiza un funcionamiento estable en las tareas cotidianas.

Una de las principales ventajas del smartphone es su batería. Su capacidad alcanza los 6300 mA·soat. Según representantes de Xiaomi, puede conservar sus principales características de funcionamiento durante cuatro años.

Carga y funciones adicionales

El dispositivo admite carga por cable de 15 vatios y carga inversa por cable de 7,5 vatios. Además, los usuarios pueden utilizar los protocolos Power Delivery y Quick Charge.

Cámara frontal: 13 megapíxeles

Cámara principal: 8 megapíxeles

Conectividad: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C

Funciones adicionales: conector clásico de 3,5 mm para auriculares y lector de huellas dactilares integrado en el lateral

El grosor del cuerpo es de 8,15 milímetros y su peso alcanza los 210 gramos. Las dimensiones del smartphone son de 171,56 × 79,47 milímetros.

Precios y colores

Los compradores pueden elegir entre tres colores: gris, negro y blanco. En cuanto al precio, la versión básica con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno cuesta 999 yuanes, aproximadamente 150 dólares. La versión avanzada con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento flash tiene un precio de 1199 yuanes, unos 180 dólares.