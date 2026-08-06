Xiaomi presenta el nuevo smartphone Redmi 17 5G de 150 dólares
La compañía Xiaomi presentó en el mercado chino su nuevo Redmi 17 5G smartphone económico. Según Ixbt.com, este dispositivo destaca por su gran pantalla, su batería de alta capacidad y sus funciones avanzadas para el segmento de entrada, ofreciendo numerosas posibilidades a los compradores. La información fue publicada por Ixbt.com que lo informa.
El nuevo smartphone incorpora una pantalla IPS de 6,9 pulgadas con una resolución de 1600 × 720 píxeles. Además, la pantalla admite una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 800 nits, una cifra elevada para un dispositivo de esta categoría de precio.
Características técnicas y rendimientoEl dispositivo está equipado con un procesador Unisoc T8300 de 8 núcleos, fabricado con un proceso de 6 nanómetros. Como sistema operativo utiliza el moderno HyperOS 3. Esta configuración garantiza un funcionamiento estable en las tareas cotidianas.
Una de las principales ventajas del smartphone es su batería. Su capacidad alcanza los 6300 mA·soat. Según representantes de Xiaomi, puede conservar sus principales características de funcionamiento durante cuatro años.
Carga y funciones adicionalesEl dispositivo admite carga por cable de 15 vatios y carga inversa por cable de 7,5 vatios. Además, los usuarios pueden utilizar los protocolos Power Delivery y Quick Charge.
- Cámara frontal: 13 megapíxeles
- Cámara principal: 8 megapíxeles
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C
- Funciones adicionales: conector clásico de 3,5 mm para auriculares y lector de huellas dactilares integrado en el lateral
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