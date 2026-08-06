Marco Palestra celebra su fichaje por el Chelsea

El joven defensa Marco Palestra, nuevo jugador del Chelsea, aseguró que está listo para comenzar su carrera en la Premier League y destacó su enorme satisfacción por el fichaje. Según Goal.com y Sky Sport Italia, el futbolista italiano se incorporó al club londinense durante el mercado de verano, tras una dura pugna, y actualmente participa en la pretemporada del equipo. Goal.com informa de ello.

El jugador de 21 años rechazó el interés del Inter durante el proceso de traspaso y finalmente eligió al Chelsea. El conjunto londinense ganó la carrera al ofrecer 10 millones de euros más, incluidos los bonus, que la propuesta de su club rival.

El alto ritmo del fútbol inglés

Palestra ya ha comenzado a participar en los entrenamientos y partidos amistosos de su nuevo equipo. En particular, disputó 65 minutos en el encuentro contra la Juventus celebrado en Hong Kong. El defensa intenta adaptarse rápidamente a las características del fútbol inglés y a su elevado ritmo.

En una entrevista concedida a Sky Sport Italia, el jugador habló sobre el prestigio del campeonato inglés: “Estoy muy feliz y no veo la hora de empezar a jugar en la Premier League, porque es muy emocionante. Sé que cada partido allí, ya sea contra un equipo grande o contra cualquier otro, resulta muy interesante”, declaró.

Adaptación rápida y apoyo del equipo

El joven talento, formado en la Atalanta, destacó especialmente el alto nivel de preparación física y la intensidad del juego en Inglaterra. Según sus palabras, el proceso de adaptación al nuevo entorno está transcurriendo sin problemas.

“Es un mundo increíble, porque el nivel de intensidad y de los duelos físicos es muy alto. Quiero agradecer a mis compañeros y al cuerpo técnico, que me ayudan desde el primer día tanto dentro como fuera del campo”, añadió el futbolista.

La primera temporada de Marco Palestra en el Chelsea y sus actuaciones en la Premier League están generando un gran interés en el mundo del fútbol. La directiva y el cuerpo técnico del club tienen grandes expectativas puestas en este joven defensa, que destacó en el campeonato italiano.