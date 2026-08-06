Arsenal acepta pagar 75 millones de libras por el traspaso de Bruno Guimarães

El Arsenal inglés ha dado un paso importante para reforzar su plantilla al alcanzar un acuerdo de 75 millones de libras esterlinas por el traspaso del capitán del Newcastle, Bruno Guimarães. Se espera que el centrocampista brasileño pase el reconocimiento médico en los próximos días, pero la necesidad táctica de la operación ya está generando dudas en el mundo del fútbol, incluso entre exjugadores. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista concedida a BetBrain, la antigua estrella del Newcastle Chris Waddle no ocultó su asombro ante la lógica de este traspaso. En su opinión, aunque el centro del campo del equipo ya cuenta con suficiente profundidad, todavía no está claro en qué posición jugará el brasileño en el once titular.

Waddle señaló que la temporada pasada Declan Rice actuaba en una posición más adelantada, mientras que Martin Zubimendi ocupaba un rol más retrasado. Por ello, resulta difícil entender por qué el Arsenal ha decidido dar este paso cuando ya dispone de un sistema de centro del campo que funciona bien.

Las dudas sobre el traspaso y la rotación de la plantilla

Según Chris Waddle, Bruno Guimarães es un futbolista polivalente, capaz de arriesgar con el balón y moverse por todo el campo. Sin embargo, como el Arsenal ya cuenta con suficientes jugadores de ese perfil, la decisión del club de completar este fichaje ha sorprendido a los especialistas.

El exdefensa del Liverpool Jamie Carragher también consideró que este traspaso podría perjudicar el futuro de Martin Zubimendi, quien tuvo dificultades para mantener la regularidad al final de la temporada pasada. Waddle señaló que, si el equipo compite por cuatro títulos la próxima temporada, este fichaje será más importante para dar descanso y rotar jugadores que para reforzar el once titular.

Desacuerdos entre los clubes

Según Sky Sports, el jugador abandona Tyneside con buenos recuerdos. Tras ganar la Copa de la Liga en 2025, entró en la historia al convertirse en el primer capitán del Newcastle desde 1955 en llevar al club a conquistar un trofeo nacional. A pesar de que se acordaron las condiciones económicas, las gestiones del Arsenal para cerrar el traspaso generaron cierto malestar en Newcastle.

Según el periodista de Sky Sports Keith Downie, el hecho de que el Arsenal trabajara a través de intermediarios durante las últimas cinco o seis semanas sin ponerse directamente en contacto con el Newcastle provocó las objeciones de la directiva del club y la dejó algo desconcertada.