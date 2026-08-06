Héctor Bellerín saltó al campo como capitán del Real Betis ante su antiguo club, el Arsenal

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Héctor Bellerín saltó al campo como capitán del Real Betis ante su antiguo club, el Arsenal

El defensa del Real Betis Héctor Bellerín no ocultó su enorme orgullo después del amistoso disputado en Dublín contra su antiguo club, el Arsenal. El equipo español logró una contundente victoria por 3-1 tras marcar tres goles. Para el jugador de 31 años, el encuentro no solo fue una parte importante de la preparación de pretemporada, sino también un momento muy emotivo y especial en el plano personal. Así lo informa Goal.com informa .

Según informó Mundo Deportivo, Héctor Bellerín pidió expresamente llevar el brazalete de capitán en este partido. Después de sus años en el conjunto londinense, tuvo la oportunidad de reencontrarse sobre el mismo campo con sus antiguos compañeros y con el entrenador Mikel Arteta. Formado en la academia del Arsenal, el defensa jugó más de diez años en el club y llegó a convertirse en su capitán.

El brazalete y el reencuentro con sus antiguos compañeros

Durante el partido, Héctor Bellerín agradeció especialmente a su compañero Marc Bartra, destacando que le cedió la capitanía sin ninguna objeción. Según el defensa, deseaba asumir esta magnífica responsabilidad y volver a encontrarse con sus antiguos compañeros. Los aficionados del club inglés todavía recuerdan a Bellerín con cariño, lo que aumentó aún más la importancia del amistoso.

En este encuentro no solo predominaron las emociones: el Real Betis también mostró un juego muy ordenado y sólido sobre el terreno de juego. El conjunto español neutralizó con éxito los ataques rivales, aprovechó bien sus ocasiones y exhibió una gran organización ante un representante de la Premier League inglesa.

Disciplina táctica y resultado positivo

Después del partido, Héctor Bellerín valoró muy positivamente el rendimiento del equipo y destacó especialmente el papel de la solidaridad y el entendimiento mutuo en la línea defensiva. En su opinión, el encuentro fue beneficioso para ambos conjuntos, la posesión estuvo equilibrada y los aficionados disfrutaron de un partido interesante y entretenido.

A pesar de las dificultades planteadas por el Arsenal en la primera parte, los futbolistas del Real Betis lograron mantener el control de la situación. En su entrevista, Bellerín no ocultó su agradecimiento por haber podido disfrutar de un partido tan especial y señaló que el resultado positivo dará al equipo mucha confianza de cara a los próximos encuentros.

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