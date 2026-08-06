Gavi se tiñe el pelo de rosa tras la victoria de España

El centrocampista del FC Barcelona Gavi cumplió su promesa tras la victoria de la selección española en el Mundial y se tiñó el pelo de rosa. El jugador de 22 años mostró en sus redes sociales varias fotos de su nuevo y llamativo look, mientras se prepara para regresar a las órdenes de Hansi Flick de cara a la pretemporada. Así lo informa Goal.com que lo confirma.

Según Goal.com, el talentoso centrocampista español había prometido teñirse el pelo de rosa si la selección conquistaba el Mundial. En la celebración del torneo, solo Marc Cucurella parecía haber acaparado toda la atención. El defensa del Chelsea había causado revuelo en todos los medios hace unas semanas tras tatuarse en el cuerpo el rostro del seleccionador español Luis de la Fuente. Ahora, Gavi también ha cumplido con éxito su original apuesta y ha seguido los pasos de su compañero.

Redes sociales y celebración personal

El futbolista andaluz publicó dos fotos de su pelo rosa para sus millones de seguidores en Instagram, acompañadas de un sencillo mensaje: «Un hombre de palabra». Este estilo llamativo y diferente lo acompañará durante los últimos días de sus vacaciones de verano. El proceso de transformación radical también fue grabado por el peluquero habitual del jugador. En el vídeo publicado en internet, Gavi aparece sonriendo en el sillón del salón mientras acepta su nueva imagen.

Este cambio radical de apariencia coincidió con una fecha importante para el futbolista. El internacional español celebró el miércoles su 22.º cumpleaños y recibió esta fecha especial con un original peinado rosa. El jugador afronta ahora la nueva temporada con ilusión y optimismo.

Una nueva oportunidad tras la lesión

Gavi se incorporará en los próximos días a la concentración de pretemporada del equipo para reunirse con sus compañeros del FC Barcelona. Además de su enorme éxito internacional, la evolución positiva de su lesión también le ha dado un gran impulso anímico. Se perdió buena parte de la temporada pasada por una lesión grave, pero ahora está totalmente recuperado y de vuelta con el equipo.

Su objetivo más inmediato es hacerse con un puesto fijo en el once titular bajo las órdenes de Hansi Flick. Totalmente recuperado físicamente y con una medalla de campeón del mundo en su poder, Gavi está listo para demostrar su valía antes de la nueva temporada. El centrocampista aspira a convertirse en una de las grandes estrellas del curso en el Camp Nou.