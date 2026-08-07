Estados Unidos gastó 4 mil millones de dólares para cancelar proyectos eólicos marinos

La administración estadounidense aceptó pagar otros 1.200 millones de dólares en compensación a la energética alemana RWE a cambio de detener uno de los grandes proyectos eólicos marinos del país. Según Heatmap News e ixbt.com, estos fondos se destinan al cierre definitivo de los proyectos de parques eólicos previstos frente a las costas de California, Luisiana y Nueva York. Techcrunch.com informa .

En total, la administración estadounidense ya ha gastado 3.930 millones de dólares para convencer a las empresas contratistas de renunciar a sus licencias marinas. En el marco de este acuerdo, RWE destinará 900 millones de dólares a comprar una participación minoritaria en una terminal de exportación de gas natural licuado (LNG) en Luisiana.

El regreso a la energía convencional y sus consecuencias

Los 300 millones de dólares restantes se utilizarán previsiblemente para comprar nuevas turbinas de gas destinadas a abastecer las 15 centrales eléctricas con mayor carga del país. Según los expertos, este tipo de centrales se encuentra entre las instalaciones más caras de operar y más contaminantes para el medio ambiente.

Actualmente, la elevada demanda de nuevas turbinas en el mercado mundial está provocando listas de espera y retrasos que se prolongan hasta comienzos de la década de 2030. Por ello, el calendario de instalación y puesta en funcionamiento completa de estas turbinas de gas sigue siendo incierto.

La estrategia de RWE y el mercado internacional

Entre los proyectos cancelados también se encontraba un gran parque eólico previsto frente a las costas de Nueva York, con una capacidad superior a 3 gigavatios. Esta decisión se considera una pérdida significativa para el sector de la energía verde del país.

A pesar de ello, RWE no ha dejado de invertir en energías renovables en otras regiones del mundo. La empresa alemana anunció recientemente que se adjudicó 6,9 gigavatios de nueva capacidad en una subasta celebrada en el Reino Unido.