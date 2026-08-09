Ruben Amorim advirtió a los jugadores del Milan tras la derrota ante el Chelsea

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Ruben Amorim advirtió a los jugadores del Milan tras la derrota ante el Chelsea

El entrenador del Milan, Ruben Amorim, advirtió duramente a sus jugadores tras la derrota por 0-3 ante el Chelsea en un amistoso disputado durante un torneo de verano en Indonesia. Según Sky Sport Italia, la directiva del club planea tomar decisiones importantes la próxima semana sobre la reducción de la plantilla y los fichajes. Esta derrota puso fin a la racha invicta del Milan en la pretemporada. Al respecto, Goal.com informa .

Durante el partido, João Pedro marcó un doblete para el Chelsea, mientras que Moisés Caicedo destacó con un magnífico gol con el exterior del pie. De este modo, el gigante italiano volvió a mostrar claramente sus problemas defensivos y el exceso de jugadores en la plantilla. Antes del inicio de la temporada, el cuerpo técnico debe definir el equipo titular.

El momento de reducir la plantilla y tomar decisiones firmes

En la entrevista posterior al partido, Ruben Amorim habló abiertamente de la difícil decisión que afronta el equipo. Según explicó, las dos últimas semanas de entrenamientos fueron positivas, pero la plantilla es demasiado amplia. La próxima semana se tomarán medidas concretas para despedir a algunos jugadores o decidir su futuro.

A pesar de la contundente derrota, Amorim destacó que esta prueba fue un paso importante para el desarrollo del equipo. El experimentado técnico sacó a sus jugadores de su zona de confort y probó un sistema de presión alta. En su opinión, aunque este estilo no siempre se puede aplicar en partidos oficiales contra rivales tan fuertes, era necesario para adaptar a los jóvenes al fútbol de élite y darles confianza.

Cambios en la plantilla y problemas en el mercado de fichajes

El partido disputado en Yakarta también quedó marcado por varios cambios en la plantilla. El veterano Luka Modrić, que regresó tras finalizar sus vacaciones posteriores al Mundial, y el extremo Rafael Leão fueron titulares por primera vez este verano. Sin embargo, jugadores importantes como Youssouf Fofana y Fikayo Tomori, llamados a ser piezas clave, pasaron los 90 minutos en el banquillo.

El principal quebradero de cabeza para la directiva del Milan no es la inactividad en el mercado de fichajes, sino la imposibilidad de inscribir nuevos jugadores sin vender antes a parte de la plantilla actual. Debido a la masa salarial y a las restricciones, la prioridad de los directores deportivos es ahora aligerar el equipo existente.

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