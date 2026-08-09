Un león marino subió a un barco pesquero y se quedó dormido en una cama

En Argentina ocurrió un hecho insólito. Un león marino subió sigilosamente a un barco pesquero, se acomodó en una de las camas donde descansa la tripulación y se quedó plácidamente dormido.

Lo más curioso es que ni siquiera el ruido a su alrededor logró interrumpir su dulce sueño. Al contrario, intentó apoyarse más cómodamente en la almohada para seguir durmiendo.

Sorprendidos por la conducta de este «invitado» inesperado, los miembros de la tripulación grabaron la escena.

Según los datos disponibles, los leones marinos se encuentran entre los mamíferos marinos con mayores capacidades intelectuales. Los especialistas destacan que su comportamiento tiene muchos rasgos similares al de los perros.