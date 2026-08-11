Oficial: el entrenador del Metallurg, Ilhom Mo‘minjonov, dimite

Se produjo un cambio importante en el cuerpo técnico del Metallurg de Bekobod. El entrenador principal Ilhom Mo‘minjonov decidió dimitir y la directiva del club aceptó su solicitud.

Al comienzo de la temporada, el equipo tenía el ambicioso objetivo de lograr el ascenso a la Superliga. Sin embargo, los inesperados puntos perdidos durante la primera vuelta hicieron que el Metallurg bajara posiciones en la clasificación y se alejara de los líderes.

El partido contra el Yaypan, la gota que colmó el vaso

El último episodio que precipitó la dimisión tuvo lugar en la 14.ª jornada de la Proliga (o del campeonato). En Bekobod, el Metallurg recibió al Yaypan de Ferganá y, pese a ir por delante en el marcador durante el encuentro, acabó perdiendo y dejó escapar puntos valiosos.

Tras el partido, el entrenador principal Ilhom Mo‘minjonov se reunió con la directiva del club y presentó su dimisión.

Decisión oficial de la directiva del club

Tras analizar en detalle la situación en la clasificación, los últimos resultados del equipo y la petición personal del entrenador, la directiva del club decidió aceptar su dimisión.

«Teniendo en cuenta la situación actual, la petición del entrenador y todos los detalles, la directiva del club aceptó la solicitud de dimisión de Ilhom Mo‘minjonov» — señala el comunicado oficial del club de Bekobod.

Las estadísticas de Ilhom Mo‘minjonov en el Metallurg

Bajo la dirección de Ilhom Mo‘minjonov, el Metallurg disputó un total de 14 partidos en el campeonato actual:

Victorias: 6

Empates: 4

Derrotas: 4

El club ofrecerá próximamente información adicional sobre el entrenador que asumirá el cargo de forma interina o sobre el candidato a nuevo entrenador principal.

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