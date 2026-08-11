Pronóstico para UFC 330: ¿a quién ve Tom Aspinall como favorito entre Ian Garry e Islam Makhachev?

El campeón de peso pesado de la UFC, Tom Aspinall, opinó sobre la pelea estelar prevista para el 16 de agosto en Las Vegas, del UFC 330 y el luchador inglés ve a Islam Makhachev como favorito, aunque destacó especialmente que Ian Garry no será un rival fácil.

Según Aspinall, el factor decisivo de este enfrentamiento no serán la potencia ni los golpes, sino quién pueda controlar mejor la pelea .

Aspinall espera la victoria de Makhachev

Cuando le preguntaron por el resultado de la pelea entre Makhachev y Garry, el campeón de peso pesado reconoció que no era fácil dar un pronóstico claro.

«Es difícil señalar con exactitud al ganador. Creo que Makhachev vencerá por decisión. Lo digo porque Islam sabe controlar la pelea mejor que Ian», declaró Aspinall.

Por tanto, el campeón inglés considera más probable que Makhachev se imponga por decisión de los jueces tras mantener la ventaja durante cinco asaltos, en lugar de ganar antes del límite.

¿Por qué Aspinall le da ventaja a Islam?

El principal argumento de Aspinall es la capacidad de Makhachev para controlar la pelea.

Islam busca limitar las fortalezas de su rival llevándolo al suelo, tomando una posición favorable y adaptando el ritmo del combate a sus intereses.

Aspinall también destaca que esa cualidad podría darle a Makhachev una ventaja contra Garry.

Sin embargo, no presentó su pronóstico como una verdad absoluta.

«Garry ofrecerá una gran resistencia»

La segunda declaración de Aspinall añade aún más intriga a la pelea.

«Aunque no estoy 100 % seguro de mi pronóstico, creo que Garry puede ofrecer una gran resistencia a Islam en el peso wélter», afirmó.

Esta valoración contiene un matiz importante: aunque Aspinall considera favorito a Makhachev, no subestima las opciones de Garry.

Si Ian logra defenderse de los intentos de derribo de Makhachev y mantiene la pelea de pie, el guion del enfrentamiento podría cambiar por completo.

Control para Makhachev, distancia para Garry

El choque de estilos promete ser uno de los principales atractivos de la pelea estelar del UFC 330.

Para Makhachev, podría ser clave impedir que su rival se mueva libremente por el octágono y recurrir a la lucha. Garry, en cambio, probablemente intentará mantener la distancia, moverse con agilidad e intercambiar golpes de pie.

Por eso, como señaló Aspinall, no es fácil elegir al ganador con absoluta confianza de antemano.

Un error, un derribo exitoso o, por el contrario, un golpe preciso e inesperado puede cambiar el rumbo de toda la pelea.

La respuesta llegará el 16 de agosto

El enfrentamiento entre Makhachev y Garry está previsto para el 16 de agosto en Las Vegas .

Por ahora, Aspinall confía más en la experiencia de Islam y en su capacidad para controlar la pelea. Sin embargo, también espera que Garry ofrezca una resistencia seria.

Por eso, la gran pregunta sigue abierta antes de la pelea estelar del UFC 330: ¿Volverá Makhachev a imponer su estilo a su rival o Garry encontrará la forma de frustrar su plan?

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