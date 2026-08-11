Matty Cash: el Aston Villa, listo para ganar la Supercopa de la UEFA

El defensa del Aston Villa, Matty Cash, se declaró listo para disputar la Supercopa de la UEFA contra el PSG y cerrar de forma merecida el trabajo realizado por su equipo la pasada temporada. El encuentro, que se jugará en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, será previsiblemente una nueva prueba importante para el club en el escenario europeo. Los Villanos pretenden darlo todo ante el conjunto parisino, campeón de la Liga de Campeones. Goal.com informa de ello.

Según ixbt.com y la web oficial del club, el Aston Villa conquistó la Liga Europa la pasada temporada tras vencer 3-0 al Friburgo. Fue el primer trofeo europeo del club en 44 años. Por su parte, el Paris Saint-Germain ganó la Liga de Campeones y mantuvo su dominio nacional al imponerse al Arsenal en la tanda de penaltis de la decisiva final disputada en mayo.

La Supercopa, el gran trofeo del final de temporada

Para el lateral derecho polaco Matty Cash, la Supercopa de la UEFA es la oportunidad ideal para poner el broche de oro al enorme trabajo y los logros del equipo durante la temporada pasada. Explicó que el entrenador Unai Emery había prestado especial atención a este objetivo y había señalado que, pese a haber terminado la temporada, aún quedaba un trofeo importante por conquistar.

Matty Cash elogió el nivel del rival y calificó al club parisino como el mejor equipo del mundo en la actualidad. Según sus palabras, ambos conjuntos ya se habían enfrentado en los cuartos de final de la Liga de Campeones, cuando el PSG se impuso por 5-4 en el global de la eliminatoria. Aun así, los jugadores del Villa están preparados para plantar cara al rival en el próximo partido.

Unai Emery ha forjado una mentalidad ganadora

El factor Unai Emery y el espíritu ganador del equipo

Con Unai Emery al frente, el Aston Villa se ha mantenido regularmente entre los cuatro, cinco o seis primeros de la Premier League en los últimos años. Matty Cash destacó especialmente que, desde la llegada del técnico español, este ha inculcado profundamente a los jugadores qué significa ganar y qué se necesita para conseguirlo. El propio Emery, sin embargo, había perdido sus tres anteriores intentos en la Supercopa con el Sevilla y el Villarreal.

El próximo enfrentamiento tiene una importancia histórica para el Aston Villa, que disputará la Supercopa de la UEFA por segunda vez en su historia. Cada minuto del partido y cada oportunidad podrían dar al club otro gran trofeo, algo que despierta una motivación especial entre los jugadores.