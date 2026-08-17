Debate entre Dana White y Khabib: ¿cuánto pesa actualmente el excampeón?

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Debate entre Dana White y Khabib: ¿cuánto pesa actualmente el excampeón?

El presidente de la promoción UFC Dana White y el excampeón indiscutido del peso ligero Khabib Nurmagomedov volvieron a captar la atención del mundo del deporte con un diálogo tan interesante como humorístico.

Durante una rueda de prensa para los medios, Dana White explicó que el motivo por el que el legendario luchador ruso ya no podría volver al octágono era el considerable peso que había ganado.

«Ya no volverá a pelear»: ¿qué dijo Dana White?

El máximo responsable de la UFC, al referirse a la condición física actual de Khabib, declaró:

«Ahora pesa aproximadamente 225 libras (102 kg). Naturalmente, ya no peleará en el octágono».

«Peso 205 libras»: Nurmagomedov lo aclara

Poco después de que se difundiera esta declaración de Dana White, Khabib Nurmagomedov se dirigió al responsable de la promoción a través de su cuenta oficial en redes sociales para corregir las cifras:

«Peso 205 libras (aproximadamente 93 kg), Dana».

Esta breve y característica respuesta de Khabib volvió a provocar intensos debates entre los aficionados sobre si el excampeón ha mantenido su disciplina de atleta profesional.

La histórica trayectoria del campeón invicto

A sus 37 años, Khabib Nurmagomedov sigue siendo una de las estrellas invictas más brillantes de la historia de las MMA:

  • Debut y cinturón: El luchador ruso debutó en la UFC en 2012 y se convirtió en campeón del peso ligero (hasta 70 kg) en 2018;

  • Defensas exitosas: Defendió su cinturón con éxito en tres ocasiones frente a destacados aspirantes como Conor McGregor, Dustin Poirier y Justin Gaethje;

  • Retirada: En el otoño de 2020, abandonó oficialmente el deporte profesional con un récord de 29 victorias y 0 derrotas (13-0 en la UFC).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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