José Mourinho, sorprendido por los movimientos de Kylian Mbappé en los entrenamientos

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, se mostró satisfecho de que el delantero francés Kylian Mbappé se incorporara a la concentración de pretemporada antes de lo previsto. El técnico elogió el talento excepcional y el enfoque profesional de la estrella. Sobre ello, Goal.com informa .

Según Goal.com, Kylian Mbappé acortó sus vacaciones, regresó antes de lo previsto junto al equipo en la ciudad deportiva de Valdebebas y comenzó la preparación para la nueva temporada. El experimentado entrenador portugués no ocultó su satisfacción por poder observar a diario los entrenamientos del delantero de clase mundial.

Un talento de nivel estratosférico

En una entrevista concedida al canal español El Chiringuito, José Mourinho habló con entusiasmo de las extraordinarias cualidades del jugador de 27 años durante los entrenamientos. Según sus palabras, los movimientos del delantero francés sobre el terreno de juego incluso pueden hacer sonreír.

«Mbappé juega sencillamente a un nivel increíble», afirmó Mourinho. — «A veces me hace reír en los entrenamientos, porque es demasiado bueno. Está rindiendo a un nivel estratosférico».

Profesionalidad y sentido de la responsabilidad

El entrenador destacó especialmente que Mbappé había acortado voluntariamente sus vacaciones para incorporarse al equipo antes de lo previsto. Se señaló que esta decisión supuso un impulso positivo para todo el grupo.

En opinión del técnico, esta actitud demuestra hasta qué punto el futbolista se toma en serio su trabajo: «Necesito exactamente este tipo de compromiso. En realidad, un jugador que podía empezar los entrenamientos el 14 de agosto llegó ya el día 12. Esto dice mucho de la clase de persona que es».

Cabe recordar que, durante la temporada 2025-2026, Kylian Mbappé ofreció un rendimiento sólido con el Real Madrid y se convirtió en el principal líder del ataque del equipo. Disputó 31 partidos de La Liga y marcó 25 goles.