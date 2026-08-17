Mourinho aparece con un ojo morado: ¿qué ocurrió realmente?

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Mourinho aparece con un ojo morado: ¿qué ocurrió realmente?

El Real Madrid derrotó al Schalke 04 por 3-0 en su último partido amistoso antes de la nueva temporada.

Sin embargo, uno de los aspectos más comentados del encuentro fue el aspecto del entrenador del «club blanco» José Mourinho. El técnico portugués apareció en el banquillo con un hematoma bajo el ojo, lo que provocó todo tipo de especulaciones entre periodistas y aficionados.

«Sin gafas no habría pasado nada»: Mourinho revela el secreto de su lesión

Al finalizar el encuentro, el «Special One» explicó en rueda de prensa el origen de la lesión en su rostro y reveló que se produjo durante un entrenamiento:

«Durante el entrenamiento, el balón me golpeó en la cara. Si en ese momento no hubiera llevado gafas, probablemente no habría quedado ninguna marca. En realidad, podría haber sido mucho peor», declaró José Mourinho.

Mourinho aparece con un ojo morado: ¿qué ocurrió realmente?

Contundente victoria por 3-0 sobre el Schalke

En el último partido de preparación antes de la temporada, el equipo madrileño ofreció un rendimiento convincente:

  • Los goleadores: Kylian Mbappé, Dean Huijsen y Carlos Espí marcaron ante el club alemán y aseguraron una amplia victoria para el Real Madrid;

  • Inicio de la temporada: Este fue el último partido de preparación del Real Madrid antes del comienzo de la nueva temporada.

El gigante madrileño iniciará la nueva temporada de LaLiga el 22 de agosto ante el Espanyol.

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José MourinhoReal MadridSchalke 04Kylian MbappéEspanyol
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Shuhrat Razzakov
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