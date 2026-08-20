Drogba envía un mensaje inesperado a Mourinho a través de Diomande

El joven talento Yan Diomande, que llegó al Real Madrid durante el mercado de fichajes de verano, contó los detalles de su interesante conversación con Didier Drogba, leyenda del Chelsea y del fútbol marfileño. Drogba dio a la joven estrella valiosos consejos sobre jugar bajo las órdenes de José Mourinho y sobre cómo trabajar con el entrenador.

«Es una buena persona, pero tienes que trabajar mucho»: el consejo de Drogba

Yan Diomande recordó la advertencia y las recomendaciones que recibió durante su conversación con el legendario delantero:

«Hace unos días hablé con Didier Drogba. Me dijo: “Ten cuidado, Mourinho es mi padre. Tienes que trabajar muchísimo, pero es una persona increíble y un buen hombre”» — declaró Yan Diomande.

Diomande, Mourinho y los detalles de la nueva temporada del Real Madrid

Indicador Información y datos clave Futbolista Yan Diomande (nuevo fichaje de verano del Real Madrid) La estrella que dio el consejo Didier Drogba (leyenda del Chelsea y de Costa de Marfil) Entrenador principal José Mourinho (Real Madrid) Vínculo histórico Drogba siempre ha reconocido a Mourinho como su padre en el fútbol Primer partido oficial Sábado, 22 de agosto — Partido fuera de casa contra el Espanyol

Mourinho y Drogba: una relación de «padre e hijo» en el fútbol

En su día, durante sus exitosos años en el Chelsea, Didier Drogba llamó en varias ocasiones padre futbolístico a José Mourinho, el técnico portugués. Su relación sincera y exigente llevó al club londinense a conquistar numerosos trofeos. Ahora, Yan Diomande tendrá que superar esa prueba de exigencia en el conjunto blanco.

El Real Madrid disputará su primer partido oficial de la nueva temporada de La Liga el sábado 22 de agosto, como visitante frente al Espanyol.

¿Creen que Yan Diomande puede convertirse en una pieza clave del Real Madrid bajo la dirección de José Mourinho?

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