José Mourinho lanza una dura advertencia a los jugadores del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, habló sobre la preparación de su equipo y envió mensajes contundentes a sus jugadores durante la rueda de prensa previa al partido como visitante contra el Espanyol, correspondiente a la segunda jornada del campeonato español. De cara al primer encuentro oficial fuera de casa de la nueva temporada, el técnico del conjunto blanco expresó duras opiniones sobre sus estrellas y líderes, entre ellos Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Así lo informa Goal.com .

Como se sabe, el partido del Real Madrid contra la Real Sociedad en la primera jornada de La Liga se aplazó excepcionalmente para dar descanso adicional a los futbolistas que participaron en el Mundial de 2026. Por ello, el equipo madrileño disputará su primer encuentro oficial de la nueva temporada precisamente en Cataluña. Antes de recibir a su rival en casa, el conjunto local elevó su confianza y mejoró su estado de ánimo en la clasificación tras vencer al Levante por un contundente 3-0.

El Espanyol, un equipo competitivo

Según Mourinho, el Espanyol, próximo rival del Real Madrid, puede ofrecer una resistencia importante y cuenta con un juego colectivo bien estructurado. Los catalanes, que llevan mucho tiempo jugando bajo las órdenes del mismo entrenador, han desarrollado una dinámica propia y mecanismos tácticos definidos. El técnico valoró positivamente su primer partido contra el Levante y destacó que jugarían con gran entusiasmo ante sus aficionados.

El técnico portugués también se refirió a las dificultades particulares de la pretemporada. Según sus palabras, las diferencias en la condición física de los futbolistas complicaron el trabajo. Algunos jugadores completaron 36 sesiones de entrenamiento y disputaron hasta seis partidos, mientras que otros pasaron menos tiempo sobre el terreno de juego. A pesar de ello, el cuerpo técnico logró diseñar planes de entrenamiento individuales para cada grupo.

Al responder a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa, José Mourinho no ocultó que estaba cansado de los partidos amistosos y que echaba de menos los encuentros oficiales. El entrenador reconoció que, de haber tenido la oportunidad, le habría gustado preparar la temporada durante una semana más. También aseguró estar satisfecho con el estado actual del equipo y añadió que afrontan retos complicados.