José Mourinho lanza una dura advertencia a los jugadores del Real Madrid

·15·Deportes
José Mourinho lanza una dura advertencia a los jugadores del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, habló sobre la preparación de su equipo y envió mensajes contundentes a sus jugadores durante la rueda de prensa previa al partido como visitante contra el Espanyol, correspondiente a la segunda jornada del campeonato español. De cara al primer encuentro oficial fuera de casa de la nueva temporada, el técnico del conjunto blanco expresó duras opiniones sobre sus estrellas y líderes, entre ellos Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Así lo informa Goal.com .

Como se sabe, el partido del Real Madrid contra la Real Sociedad en la primera jornada de La Liga se aplazó excepcionalmente para dar descanso adicional a los futbolistas que participaron en el Mundial de 2026. Por ello, el equipo madrileño disputará su primer encuentro oficial de la nueva temporada precisamente en Cataluña. Antes de recibir a su rival en casa, el conjunto local elevó su confianza y mejoró su estado de ánimo en la clasificación tras vencer al Levante por un contundente 3-0.

El Espanyol, un equipo competitivo

Según Mourinho, el Espanyol, próximo rival del Real Madrid, puede ofrecer una resistencia importante y cuenta con un juego colectivo bien estructurado. Los catalanes, que llevan mucho tiempo jugando bajo las órdenes del mismo entrenador, han desarrollado una dinámica propia y mecanismos tácticos definidos. El técnico valoró positivamente su primer partido contra el Levante y destacó que jugarían con gran entusiasmo ante sus aficionados.

El técnico portugués también se refirió a las dificultades particulares de la pretemporada. Según sus palabras, las diferencias en la condición física de los futbolistas complicaron el trabajo. Algunos jugadores completaron 36 sesiones de entrenamiento y disputaron hasta seis partidos, mientras que otros pasaron menos tiempo sobre el terreno de juego. A pesar de ello, el cuerpo técnico logró diseñar planes de entrenamiento individuales para cada grupo.

Al responder a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa, José Mourinho no ocultó que estaba cansado de los partidos amistosos y que echaba de menos los encuentros oficiales. El entrenador reconoció que, de haber tenido la oportunidad, le habría gustado preparar la temporada durante una semana más. También aseguró estar satisfecho con el estado actual del equipo y añadió que afrontan retos complicados.

José MourinhoReal MadridEspanyolLa LigaFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Juventus se prepara para grandes cambios en su porteríaLa Juventus se prepara para grandes cambios en su porteríaHoy, 14:17Aston Villa apunta a Tosin Adarabioyo para reemplazar a Ezri KonsaAston Villa apunta a Tosin Adarabioyo para reemplazar a Ezri KonsaHoy, 14:13Tottenham inicia negociaciones por el fichaje de Omar MarmoushTottenham inicia negociaciones por el fichaje de Omar MarmoushHoy, 13:54¿Existe un acuerdo entre Lautaro Martínez y el FC Barcelona?¿Existe un acuerdo entre Lautaro Martínez y el FC Barcelona?Hoy, 13:19Fabio Capello: el Inter no tiene rival, el Milan y la Juventus deben centrarse en la Liga EuropaFabio Capello: el Inter no tiene rival, el Milan y la Juventus deben centrarse en la Liga EuropaHoy, 13:00Tottenham pagará 85 millones de libras al Manchester City por el fichaje de SavinhoTottenham pagará 85 millones de libras al Manchester City por el fichaje de SavinhoHoy, 13:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)