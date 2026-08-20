El Bayern de Múnich aclara las dudas sobre la salud de Jamal Musiala

El Bayern de Múnich disipó las dudas sobre el futuro de su centrocampista Jamal Musiala. El internacional alemán había preocupado a los aficionados tras sufrir breves pérdidas de conocimiento en partidos amistosos de pretemporada, pero la directiva del club aseguró que nada le impedía seguir jugando al más alto nivel, según informó Goal.com .

Según Goal.com, el futbolista de 23 años perdió el conocimiento apenas seis minutos después de entrar en el campo contra el Heidenheim (4-2). Fue la repetición de un incidente similar ocurrido cuatro días antes, durante el partido contra el RB Leipzig en la Telekom Cup. El centrocampista abandonó el terreno de juego con ayuda del personal médico y se sometió a un examen médico exhaustivo.

El problema de salud y el diagnóstico de los médicos

Después del partido, Jamal Musiala se dirigió a sus seguidores en las redes sociales y reveló la causa de su pérdida de conocimiento. Según explicó, los exámenes médicos le diagnosticaron una disfunción neurológica breve y fácilmente tratable. A pesar de ello, el jugador afirmó que mira al futuro con optimismo y que continuará su carrera con éxito.

La agencia de noticias alemana DPA, citando fuentes del Bayern de Múnich, aclaró la situación. Representantes del club aseguraron que no existe ningún factor que ponga en peligro la carrera de Musiala. Aunque su participación en los últimos partidos fue analizada detenidamente con los médicos, todavía no se ha fijado una fecha exacta para su regreso a los terrenos de juego.

Explicación médica y próximos partidos

Según los especialistas, estos episodios se producen por una breve actividad eléctrica anormal en el cerebro y suelen durar entre 10 y 20 segundos. De acuerdo con la Fundación para la Epilepsia, estas crisis leves pueden controlarse con éxito mediante tratamientos médicos específicos, sin afectar a la actividad física.

El cuerpo médico del Bayern de Múnich sigue de cerca el estado del futbolista. El conjunto bávaro iniciará la nueva temporada con un partido de la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Después disputará en casa su primer encuentro de la Bundesliga ante el Stuttgart, campeón de la liga nacional la temporada pasada.