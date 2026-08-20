Manchester City apunta a Manu Koné para reforzar su centro del campo

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Manchester City apunta a Manu Koné para reforzar su centro del campo

El Manchester City, vigente campeón de la Premier League inglesa, ha convertido al centrocampista del AS Roma Manu Koné en su principal objetivo del mercado de verano para reforzar su centro del campo. Según el Daily Mail, el gigante inglés está dispuesto a pagar alrededor de 60 millones de euros por el francés y planea iniciar negociaciones oficiales. Así lo informa Goal.com.

Cambios en el centro del campo y necesidad de fichar

Las importantes bajas sufridas por la plantilla del Manchester City han obligado a la directiva del club a buscar un nuevo jugador. En particular, el experimentado centrocampista español Rodri se marchó al FC Barcelona. Tijjani Reijnders también fue traspasado de forma permanente al Al-Qadsiah de Arabia Saudí.

La venta de ambos futbolistas generó exactamente 137,5 millones de euros para las arcas del club, incluidos los bonus. El Manchester City dispone de fondos y recursos financieros suficientes para cubrir el vacío creado en el centro del campo y recuperar la profundidad de su plantilla.

La situación de Manu Koné en el AS Roma

El centrocampista francés de 25 años ya había estado en el radar del Manchester United, pero el traspaso no llegó a concretarse. Actualmente, su contrato con el club de la capital italiana está vigente hasta junio de 2029, lo que otorga a la directiva de la Roma una ventaja en las negociaciones.

A pesar de ello, la directiva romana no se opondría a dejar salir al jugador este verano a cambio de una oferta adecuada. Los Giallorossi valoran al futbolista francés entre 50 y 60 millones de euros. Esta cantidad se considera asumible para el Manchester City, uno de los clubes más ricos de Europa.

Según informa Goal.com, el estilo de juego y el potencial del futbolista encajan plenamente con las exigencias del club inglés. El Manchester City pretende alcanzar pronto un acuerdo con la Roma y completar la transformación de su centro del campo antes del inicio de la nueva temporada.

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