En Moscú, un hombre salta sobre un taxi y coches de policía (vídeo)

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En Moscú, un hombre salta sobre un taxi y coches de policía (vídeo)

Cerca de la estación de metro « Alekseevskaya » en Moscú, un hombre provocó un altercado al saltar sobre varios vehículos, incluyendo un taxi y un coche de policía. Así lo informaron los medios locales.

Se señala que el incidente comenzó después de que el conductor de un BMW intentara rodear a un taxi que, según él, le estorbaba. El hombre bajó de su vehículo y comenzó a saltar sobre los otros coches en la carretera.

Según los testigos, se presentó como « Ivanov Ivan Andreevich ». El hombre afirmó ser un actor famoso y que en ese momento estaba rodando una película.

Su « espectáculo » no dejó fuera al taxi, a otros vehículos ni al coche de la policía. En uno de sus saltos, el hombre se subió al vehículo de las fuerzas del orden y fue detenido.

Según Moscú 24, el hombre grabó sus actos con su teléfono durante el incidente y luego fue llevado a la comisaría. Algunos informes indican que fue enviado a tratamiento psiquiátrico obligatorio.

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