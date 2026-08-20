Genoa estudia nuevos nombres para reforzar su ataque

·4·Deportes
Genoa estudia nuevos nombres para reforzar su ataque

El Genoa, club de la Serie A italiana, continúa buscando un delantero centro para reforzar su plantilla bajo la dirección del entrenador Daniele De Rossi. Según Il Secolo XIX, la directiva analiza cuidadosamente varias opciones para encontrar un refuerzo ofensivo antes del cierre del mercado de verano. Goal.com informa de ello.

Evan Ferguson es uno de los principales objetivos del club. El delantero irlandés de 21 años ya jugó en la Roma y actualmente pertenece al Brighton. Sin embargo, el fichaje presenta varias dificultades: el jugador fue operado tras sufrir una grave lesión de tobillo y necesitará tiempo para volver a los terrenos de juego, lo que ralentiza las negociaciones.

Alternativas en el mercado de fichajes

La directiva del Genoa no se limita a un solo jugador y también estudia las candidaturas de otros delanteros. Lorenzo Lucca figura entre los principales objetivos que podrían incorporarse a préstamo. Además, el club sigue de cerca a otros atacantes con experiencia internacional.

Según GOAL.com, el experimentado delantero Mehdi Taremi, que marcó 16 goles con el Olympiacos la pasada temporada, también ha despertado el interés del Genoa. Aunque el iraní no es actualmente la máxima prioridad del club, existe interés por sus servicios y los genoveses tendrán que competir con otros pretendientes.

Talentos del panorama internacional

En el mercado de fichajes, el club italiano no solo presta atención al campeonato nacional, sino también a jóvenes jugadores prometedores de ligas extranjeras. La lista de objetivos incluye a los siguientes futbolistas:

  • El delantero montenegrino Milutin Osmajic, jugador del Preston
  • El marroquí El Mehdi Bentayeb, futbolista del Union Touarga
Para el Genoa, que prepara la próxima jornada de la Serie A, resolver los problemas de su línea ofensiva es una de las principales tareas de la temporada. Se espera que la directiva tome pronto una decisión definitiva para aumentar el potencial atacante del equipo.

GenoaSerie AMehdi TaremiEvan FergusonFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Joe Cole critica duramente el precio fijado por ChelseaJoe Cole critica duramente el precio fijado por ChelseaHoy, 17:54¿Es Enzo Fernández un sustituto digno de Rodri?¿Es Enzo Fernández un sustituto digno de Rodri?Hoy, 17:37Javier Mendez, sorprendido por los 23 kg que perdió Michael MoralesJavier Mendez, sorprendido por los 23 kg que perdió Michael MoralesHoy, 17:00El combate más caro de la historia: el supercombate entre Naoya Inoue y Jesse RodriguezEl combate más caro de la historia: el supercombate entre Naoya Inoue y Jesse RodriguezHoy, 16:51Jon Jones se opone a quienes consideran a Islam Makhachev el GOATJon Jones se opone a quienes consideran a Islam Makhachev el GOATHoy, 16:46Tyson Fury y Anthony Joshua: contrato firmado para su combateTyson Fury y Anthony Joshua: contrato firmado para su combateHoy, 16:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)