Genoa estudia nuevos nombres para reforzar su ataque

El Genoa, club de la Serie A italiana, continúa buscando un delantero centro para reforzar su plantilla bajo la dirección del entrenador Daniele De Rossi. Según Il Secolo XIX, la directiva analiza cuidadosamente varias opciones para encontrar un refuerzo ofensivo antes del cierre del mercado de verano. Goal.com informa de ello.

Evan Ferguson es uno de los principales objetivos del club. El delantero irlandés de 21 años ya jugó en la Roma y actualmente pertenece al Brighton. Sin embargo, el fichaje presenta varias dificultades: el jugador fue operado tras sufrir una grave lesión de tobillo y necesitará tiempo para volver a los terrenos de juego, lo que ralentiza las negociaciones.

Alternativas en el mercado de fichajes

La directiva del Genoa no se limita a un solo jugador y también estudia las candidaturas de otros delanteros. Lorenzo Lucca figura entre los principales objetivos que podrían incorporarse a préstamo. Además, el club sigue de cerca a otros atacantes con experiencia internacional.

Según GOAL.com, el experimentado delantero Mehdi Taremi, que marcó 16 goles con el Olympiacos la pasada temporada, también ha despertado el interés del Genoa. Aunque el iraní no es actualmente la máxima prioridad del club, existe interés por sus servicios y los genoveses tendrán que competir con otros pretendientes.

Talentos del panorama internacional

En el mercado de fichajes, el club italiano no solo presta atención al campeonato nacional, sino también a jóvenes jugadores prometedores de ligas extranjeras. La lista de objetivos incluye a los siguientes futbolistas:

El delantero montenegrino Milutin Osmajic, jugador del Preston

El marroquí El Mehdi Bentayeb, futbolista del Union Touarga

Para el Genoa, que prepara la próxima jornada de la Serie A, resolver los problemas de su línea ofensiva es una de las principales tareas de la temporada. Se espera que la directiva tome pronto una decisión definitiva para aumentar el potencial atacante del equipo.