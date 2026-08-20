João Palhinha deja el Bayern y se marcha al Benfica

El Bayern de Múnich ha alcanzado un acuerdo con el Benfica por el traspaso del centrocampista João Palhinha. Según la información de Sky Sport, las partes han pactado una cantidad total de hasta 20 millones de euros por el traspaso definitivo del jugador de 31 años, informa Goal.com en un artículo.

Se espera que este acuerdo reporte al Rekordmeister entre 18 y 19 millones de euros, incluyendo las cantidades garantizadas y los distintos bonus. Para este experimentado centrocampista defensivo, el traspaso supone la oportunidad de regresar a su país y relanzar su carrera tras una etapa decepcionante en Alemania.

Una etapa difícil en Múnich y una cesión

El portugués había llegado al club muniqués procedente del Fulham en el verano de 2024 por 51 millones de euros. Sin embargo, pese a las grandes expectativas, no logró hacerse un hueco en el once titular y solo disputó 25 partidos con el Bayern, sin marcar goles ni dar asistencias.

La temporada pasada, el jugador fue cedido al Tottenham, equipo de la Premier League inglesa. Con el conjunto londinense disputó 45 partidos en todas las competiciones, marcó 7 goles y dio 3 asistencias, dejando claro que su futuro no estaba en Múnich.

Los nuevos planes del Bayern

La directiva del Bayern decidió dejar de buscar soluciones temporales para el jugador. Durante la presentación del nuevo fichaje Nathaniel Brown, el director deportivo del club, Max Eberl, declaró claramente que Bryan Zaragoza, João Palhinha y Sacha Boey no entraban en los planes del equipo para la nueva temporada.

El Aston Villa también había negociado en los últimos días para fichar al jugador. Sin embargo, Palhinha eligió regresar a su país. Aunque anteriormente jugó en el Sporting y ganó el campeonato, ahora defenderá los colores del Benfica, su rival histórico.