Aleksey Batrakov se une a Galatasaray: se conoce el monto del traspaso

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Aleksey Batrakov se une a Galatasaray: se conoce el monto del traspaso

El centrocampista del Lokomotiv de Moscú Aleksey Batrakov continuará su carrera en la liga turca. El internacional ruso de 21 años firmará un contrato con Galatasaray.

Ambos clubes anunciaron oficialmente que habían alcanzado un acuerdo por el traspaso del jugador.

Según los informes, el Lokomotiv recibirá por Batrakov 25 millones de euros El importe se pagará durante dos años. El acuerdo también contempla 4 millones de euros en bonus .

Se informa que el salario anual de Batrakov en Galatasaray, incluidos los bonus, superará los 4 millones de euros .

El contrato también establece, en caso de venta del jugador a otro club europeo, una indemnización de 55 millones de euros .

Cabe señalar que esta temporada Batrakov ha disputado en la Premier League rusa 4 partidos , en los que registró 1 gol y 1 asistencia .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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